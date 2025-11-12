Ein 41-Jähriger soll in Paderborn seine Ehefrau mithilfe einer Spritze vergiftet haben. Die 36-Jährige habe dadurch einen lebensbedrohlichen Atemstillstand erlitten.
12.11.2025 - 18:20 Uhr
Ein 41-Jähriger soll im nordrhein-westfälischen Paderborn seine Ehefrau durch eine Injektion mit einer Spritze vergiftet haben. Die 36-Jährige erlitt einen lebensbedrohlichen Atemstillstand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Mittwoch mitteilten. Eine Passantin griff demnach ein, als der Verdächtige seine leblose Ehefrau in ein Auto setzen wollte. Ihr Gesundheitszustand wurde in einem Krankenhaus stabilisiert.