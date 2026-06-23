Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus haben Norwegens WM-Sieg gegen Senegal im Stadion gefeiert. Der Auftritt der Geschwister kommt in einer schwierigen Zeit: Ihre Mutter Mette-Marit erholt sich nach einer Lungentransplantation im Krankenhaus.
Während Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation weiter im Krankenhaus liegt, haben ihre beiden Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus einen besonderen Fußballabend erlebt. Die Geschwister verfolgten Norwegens WM-Spiel gegen Senegal im Stadion – und durften anschließend einen 3:2-Sieg ihrer Nationalmannschaft feiern.