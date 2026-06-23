Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus haben Norwegens WM-Sieg gegen Senegal im Stadion gefeiert. Der Auftritt der Geschwister kommt in einer schwierigen Zeit: Ihre Mutter Mette-Marit erholt sich nach einer Lungentransplantation im Krankenhaus.

Während Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation weiter im Krankenhaus liegt, haben ihre beiden Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus einen besonderen Fußballabend erlebt. Die Geschwister verfolgten Norwegens WM-Spiel gegen Senegal im Stadion – und durften anschließend einen 3:2-Sieg ihrer Nationalmannschaft feiern.

Das norwegische Königshaus teilte auf Instagram ein Foto der beiden Royals auf der Tribüne. Ingrid Alexandra und Sverre Magnus sind darauf mit roten Norwegen-Schals zu sehen, beide lächeln in die Kamera. Dazu schrieb der Palast sinngemäß, die beiden hätten Norwegen beim 3:2 im Gruppenspiel der Fußball-WM angefeuert.

Für Norwegen war der Sieg sportlich ein großer Moment. Die Mannschaft gewann gegen Senegal mit 3:2 und sicherte sich damit den Einzug in die K.o.-Runde. Erling Haaland traf erneut doppelt, auch Marcus Pedersen erzielte ein Tor. Senegal kam durch Ismaïla Sarr noch einmal heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Der Auftritt von Ingrid Alexandra und Sverre Magnus fällt in eine schwierige Zeit für die norwegische Königsfamilie. Ihre Mutter Mette-Marit hatte wenige Tage zuvor eine Spenderlunge erhalten. Die Operation im Osloer Universitätskrankenhaus Rikshospitalet sei bislang erfolgreich verlaufen, teilte das Königshaus mit. Die Kronprinzessin müsse jedoch noch mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben.

Mette-Marit leidet seit Jahren an einer schweren Lungenfibrose. Die Krankheit war 2018 bekannt geworden. Anfang Juni hatte das Königshaus mitgeteilt, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert habe und sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt worden sei.

Dass Ingrid Alexandra und Sverre Magnus nun bei der WM auftraten, dürfte in Norwegen auch als Zeichen von Normalität wahrgenommen werden. Während Kronprinz Haakon seine offiziellen Termine anpassen will, um Mette-Marit zu unterstützen, zeigen sich die beiden jüngeren Mitglieder der Familie öffentlich als Fans der norwegischen Nationalmannschaft.

In den Kommentaren zum Instagram-Beitrag reagierten viele Nutzer positiv. Mehrere lobten die Geschwister für ihren Auftritt und freuten sich über die Unterstützung für Norwegens Fußballer. Der Jubel im Stadion steht damit in deutlichem Kontrast zur Sorge um Mette-Marit und zeigt zugleich, wie eng in Norwegen Königshaus, Nationalgefühl und Fußballbegeisterung derzeit zusammenfallen.