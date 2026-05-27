Die gesundheitlichen Probleme in Norwegens Königsfamilie nehmen kein Ende. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit schwächelt das Herz von Königin Sonja.

red/dpa 27.05.2026 - 20:18 Uhr

Wieder Sorgen um die norwegische Königin Sonja (88): Wegen Herzproblemen muss sie nun stationär behandelt werden. „Die Königin leidet an Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und wurde für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert“, teilte das Königshaus mit. Erst vergangene Woche musste die Norwegerin wegen Vorhofflimmerns Termine absagen.