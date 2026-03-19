Der nostalgische Intercity "Berchtesgadener Land" startet im Mai von Esslingen nach Berchtesgaden. Welche Highlights die Reise für Eisenbahnliebhaber bereithält.
19.03.2026 - 10:05 Uhr
Eine Fahrt für Eisenbahn-Feinschmecker: Am Samstag, dem 16. Mai 2026 fährt der Museums-Intercity des DB Museums Koblenz-Lützel als Sonderzug im Rahmen eines Tagesausfluges ab Esslingen nach Berchtesgaden. Es ist die Teilstrecke des „Intercity Berchtesgadener Land“. Diesen Fernzug von Hamburg nach Berchtesgaden gab es bei der Deutschen Bahn tatsächlich, „leider wurde diese Verbindung zum 22. September des letzten Jahres eingestellt“, so Sönke Windelschmidt von der Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen.