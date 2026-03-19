Eine Fahrt für Eisenbahn-Feinschmecker: Am Samstag, dem 16. Mai 2026 fährt der Museums-Intercity des DB Museums Koblenz-Lützel als Sonderzug im Rahmen eines Tagesausfluges ab Esslingen nach Berchtesgaden. Es ist die Teilstrecke des „Intercity Berchtesgadener Land“. Diesen Fernzug von Hamburg nach Berchtesgaden gab es bei der Deutschen Bahn tatsächlich, „leider wurde diese Verbindung zum 22. September des letzten Jahres eingestellt“, so Sönke Windelschmidt von der Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen.

Zuglok ist die imposante Schnellfahr-Elektrolok der Baureihe 103 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, welche einst in den 1970er Jahren das Intercity-Netz mit diesen Lokomotiven und mit bis zu 200 km/h schnellen Zügen aufbaute. Der Wagenpark in der authentischen Farbgebung der 1980er Jahre besteht aus gemütlichen und besonders komfortablen Wagen der 1. und 2. Klasse, so Windelschmidt. Er „versprüht auch heute noch den Charme der Intercity- und internationalen Eurocity-Züge dieser Epoche“. Unterwegs sorgen ein Speise- und ein Barwagen für das leibliche Wohl.

Sonderzug meistert die historische Geislinger Steige

Von Vaihingen aus kommend erreicht der Sonderzug Esslingen um 6:29 Uhr morgens. Weiter geht es über Göppingen und über die berühmt-berüchtigte Geislinger Steige Richtung Ulm, eine rund fünf Kilometer lange Steigung auf die schwäbische Alb, die seit ihrer Eröffnung 1850 immer eine Herausforderung für die Eisenbahn war.

Berchtesgaden wird gegen Mittag erreicht. Während des rund fünfeinhalbstündigen Aufenthaltes kann man an einer Schiffsfahrt auf dem Königssee, einem Besuch des Salzbergwerkes oder an der Seilbahnfahrt zum Aussichtspunkt auf dem Jenner teilnehmen. Oder man verbringt einen schönen Tag in der Stadt mit kleinen Wanderungen in die Umgebung mit Blick auf den Watzmann.

Die Kapelle St. Bartholomä steht im Nationalpark am Königssee vor dem Watzmann bei Berchtesgaden. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Kosten und Details der Nostalgiezugreise nach Berchtesgaden

Die Rückankunft des Sonderzuges in Esslingen ist spät abends um 23:43 Uhr. Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten in der 2. Klasse für Erwachsene 119 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen 89 Euro, in der 1. Klasse sind die Fahrkarten 20 Euro teurer. Die Schiffsfahrt, das Salzbergwerk und die Bahn auf den Jenner sind im Fahrkartenpreis nicht enthalten.

Weitere Infos und Fahrkartenbestellungen telefonisch unter 02 04 13 48 46 68 oder unter www.nostalgiezugreisen.de.