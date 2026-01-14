Notstand in Stuttgart „So wenig Blutreserven hatten wir noch nie“
Das DRK ruft dringend zu Blutspenden auf, da die Versorgung in Baden-Württemberg knapp wird. Und auch Stuttgarter Kliniken schlagen Alarm.
„Notstand bei der Versorgung – Wir brauchen dich jetzt!“ teilt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf seiner Homepage für Baden-Württemberg und Hessen mit. Denn die Blutkonserven sind nahezu aufgebraucht. „Wir bitten daher all diejenigen, die sich gesund fühlen, dringend in den nächsten Tagen Blut spenden zu gehen“, sagt Sprecherin Norah Löhlein. Die aktuelle Versorgungslage sei angespannt und drohe sich weiter zu verschärfen.