Novo Nordisk hat die Zwischendividende für August 2025 angekündigt. Erfahren Sie, wie hoch sie ausfällt und wann sie ausbezahlt wird.
07.08.2025 - 10:01 Uhr
Novo Nordisk hat im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2025 eine Zwischendividende angekündigt. Die Auszahlung betrifft sowohl Aktionäre in Europa als auch Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs) in den USA. Die Höhe der Dividende wurde leicht erhöht, der Auszahlungszeitpunkt liegt erneut im August.