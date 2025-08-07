Novo Nordisk hat die Zwischendividende für August 2025 angekündigt. Erfahren Sie, wie hoch sie ausfällt und wann sie ausbezahlt wird.

Novo Nordisk hat im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2025 eine Zwischendividende angekündigt. Die Auszahlung betrifft sowohl Aktionäre in Europa als auch Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs) in den USA. Die Höhe der Dividende wurde leicht erhöht, der Auszahlungszeitpunkt liegt erneut im August.

So hoch fällt die Dividende aus

Für das laufende Geschäftsjahr zahlt der dänische Pharmakonzern eine Zwischendividende in Höhe von 3,75 Dänischen Kronen (DKK) pro Aktie. Das entspricht etwa 0,50 Euro. Das betrifft sowohl A- als auch B-Aktien. Gegenüber dem Vorjahr, in dem 3,50 DKK ausgezahlt wurden, bedeutet das eine Steigerung von rund sieben Prozent. Wie üblich erhalten eigene gehaltene B-Aktien keine Dividende.

Lesen Sie auch: Warum fällt die Aktie von Novo Nordisk?

Das ist der Auszahlungstermin

Der Ex-Dividenden-Tag für reguläre Novo-Nordisk-Aktien ist der 15. August 2025. Ab diesem Datum wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt. Wer am 18. August 2025 als Aktionär registriert ist (Record Date), erhält die Auszahlung am 19. August 2025. Bei den in den USA gehandelten ADRs liegt der Ex-Dividenden-Tag ebenfalls am 18. August, der Zahltag allerdings erst am 26. August 2025. Die Ankündigung der Zwischendividende erfolgte im Rahmen des Quartalsberichts vom 6. August 2025.