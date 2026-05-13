Am 19. Mai wird sich die Zahl der Stolpersteine in Stuttgart auf 1077 erhöhen. Zum ersten Mal wird in der Landeshauptstadt auch eine Stolperschwelle verlegt.
14.05.2026 - 08:00 Uhr
Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, werden in Stuttgart Stolpersteine für Menschen verlegt, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden – verbunden jeweils mit einer kleinen Gedenkzeremonie. Das ist ein Verdienst der Mitglieder der Stuttgarter Stolperstein-Initiativen, die zuvor oft monatelang zu den einzelnen Biografien recherchiert haben. Sie machen damit die Menschen hinter den Namen sichtbar. Diesmal elf an der Zahl.