Erinnern an einen Ort, an dem Frauen gedemütigt und gequält wurden

NS-Vergangenheit in Rudersberg

Am Ort eines der dunkelsten Kapitel der Rudersberger Ortsgeschichte soll im kommenden Jahr ein Mahnmal installiert werden. Fast 80 Jahre hat es gedauert, bis sich die Erinnerungskultur durchgesetzt hat.

Frank Rodenhausen 21.11.2024 - 12:43 Uhr

Wolfgang Bogusch ist froh, dass „wir es endlich hinbekommen haben“. Schon als jungen Erwachsenen hat ihn das Thema in seiner Zeit beim Aufbau eines selbstverwalteten Jugendzentrums in Rudersberg bewegt. Nun, gut 40 Jahre später, hat er dem Vorhaben als Gemeinderat der „Rudersberger Bürger“ endlich zustimmen dürfen: Am Ort eines der dunkelsten Kapitel der Ortsgeschichte soll im kommenden Jahr ein Mahnmal installiert werden.