Von Konrad Adenauer bis Queen Elizabeth: Guido Mangolds Fotos sind legendär. In der Nürtinger Kreuzkirche zeigt er neben Porträts auch Landschaftsfotos aus dem Landkreis Esslingen.
05.03.2026 - 14:00 Uhr
Als Fotograf und Fotojournalist ist Guido Mangold eine Legende. Viele seiner weltberühmten Fotos haben sich ins kollektive Bildgedächtnis eingeschrieben: Der letzte Blickwechsel von John F. Kennedy und Konrad Adenauer auf dem Berliner Flughafen Tegel im Sommer 1963, der sich den Schweiß von der Stirn wischende Trompeter Louis Armstrong oder die blutjunge englische Königin Elizabeth bei ihrem ersten Staatsbesuch in Deutschland 1965, als sich Mangold im geliehenen Frack zu den Feierlichkeiten schmuggelte.