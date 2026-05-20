Nürtingen/Geislingen Ernährungssicherheit im Fokus: HfWU lobt das Land
Die grün-schwarze Koalition will globale Abhängigkeiten reduzieren: In einem Positionspapier nimmt die Hochschule Nürtingen-Geislingen dazu Stellung.
Die grün-schwarze Koalition will globale Abhängigkeiten reduzieren: In einem Positionspapier nimmt die Hochschule Nürtingen-Geislingen dazu Stellung.
Als während der Coronapandemie das Klopapier ausging und in den Supermarktregalen auch sonst gewaltige Lücken klafften, rückte das Thema Versorgungssicherheit auf einmal in den Fokus. Wurden Menschen, die sich in ihren Kellern einen überschaubaren Vorrat an Lebensmitteln und ähnlichem anlegten, zuvor noch belächelt oder als Prepper verunglimpft, gab es nun doch einige, die sich entsprechend ausrüsteten.