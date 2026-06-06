Nürtinger Maientag Brandneues Fahrgeschäft, Musik-Premiere und mehr: Das sind die Highlights
Vom 12. bis zum 15. Juni steht der 422. Nürtinger Maientag an: Das sind die Highlights beim traditionellen Heimatfest.
Vom 12. bis zum 15. Juni steht der 422. Nürtinger Maientag an: Das sind die Highlights beim traditionellen Heimatfest.
Mit der Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO hat es zwar bekanntermaßen – zumindest vorerst einmal – nicht geklappt. Das hat und wird die Besucherinnen und Besucher des Maientags, ganz gleich ob in Göppingen, in Nürtingen, in Owen oder in Vaihingen an der Enz aber ganz sicher auch in diesem Jahr nicht stören.