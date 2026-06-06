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  6. Brandneues Fahrgeschäft, Musik-Premiere und mehr: Das sind die Highlights

Nürtinger Maientag Brandneues Fahrgeschäft, Musik-Premiere und mehr: Das sind die Highlights

Nürtinger Maientag: Brandneues Fahrgeschäft, Musik-Premiere und mehr: Das sind die Highlights
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Neben den Schülerinnen und Schülern bereichern auch etliche Musikkapellen den Festumzug. Foto: Brändli/Archiv

Vom 12. bis zum 15. Juni steht der 422. Nürtinger Maientag an: Das sind die Highlights beim traditionellen Heimatfest.

Region: Andreas Pflüger (eas)

Mit der Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO hat es zwar bekanntermaßen – zumindest vorerst einmal – nicht geklappt. Das hat und wird die Besucherinnen und Besucher des Maientags, ganz gleich ob in Göppingen, in Nürtingen, in Owen oder in Vaihingen an der Enz aber ganz sicher auch in diesem Jahr nicht stören.

 

Owen und Vaihingen haben ihre Traditionsveranstaltungen bereits gefeiert. Göppingen und Nürtingen legen am zweiten Juni-Wochenende nach. So wird sich die Hölderlinstadt einmal mehr im Ausnahmezustand befinden. Zum 422. Mal wird dort zwischen dem 12. und dem 15. Juni der Maientag gefeiert – und um mit einem Missverständnis aufzuräumen: Der Name hat nichts mit dem Monat Mai zu tun, sondern mit den frisch belaubten Zweigen, die unter anderem als Schmuck der Stadt dienen.

27 Gruppen beim Maientag in Nürtingen

Bodenständig, aber bunt und spannende, präsentiert sich der farbenfrohe Umzug der Schulen, der sich am Samstag von 10.30 Uhr an mit insgesamt 27 Gruppen durch die Straßen der Innenstadt schlängelt. Die Besucherinnen und Besucher aus nah und fern dürfen einmal mehr auf farbenprächtige Kostümierungen gespannt sein, die sich unter anderem den Meeren, der Tier- oder Sportwelt, dem Handwerk, den verschiedenen Jahreszeiten und der Menschheitsgeschichte widmen.

Auf dem Festplatz in Oberensingen geht es in diesem Jahr hingegen gleich mehrfach hoch hinaus. Wer es gemütlich mag, dreht eine Runde auf dem 40 Meter hohen Riesenrad „Colossus“. Der bereits im vergangenen Jahr beliebte fliegende Teppich macht ebenfalls wieder Station in Nürtingen und transportiert die Fahrgäste fast 30 Meter nach oben.

Premiere auf dem Festplatz in Oberensingen

Wem das noch nicht rasant genug ist, kann ein kurzes Gefühl der Schwerelosigkeit in der Riesenschaukel „Best XXL“ genießen, die ihre Insassen bis zu 45 Meter in die Luft schleudert. Außerdem dürfen sich alle Wagemutigen auf ein Fahrgeschäft freuen, das in diesem Jahr ganz neu auf deutschen Jahrmärkten ist. Im „Crazy Roulette“ sitzt man im Kreis auf einer drehenden Scheibe, die sich in die Senkrechte hebt. Der Clou dabei: Die Sitze sind mit Blickrichtung nach außen angebracht.

Wer zwischendurch eine Stärkung braucht, bekommt eine große Auswahl geboten: Die Bandbreite reicht von Flammkuchen, Burgervariationen und Pastagerichten über Langos und Corndogs bis zu Baumstriezel oder Crêpes. Der Biergartenbereich ist neu arrangiert worden, sodass sich die 1500 Sitzplätze auf eine größere Fläche verteilen und die Atmosphäre dadurch aufgelockert wird.

Bunt zugehen wird es auch dieses Mal beim Festzug durch die Stadt. Foto: Brändli/Archiv

Maisingen auf dem Stadthallen-Vorplatz in Nürtingen

Für Unterhaltung sorgen am Freitag und Samstag die Partybands „Alles roger?!“ und „Die Lausbuba“ jeweils von 19 bis 24 Uhr, während am Sonntag das Hot Jazz Revival Quartett von 16 bis 19 Uhr den Swing der 30er-Jahre aufleben lässt.

Musikalisch wird der Maientag auch eingeläutet: Die Chöre und Instrumentalklassen der Nürtinger Schulen eröffnen das Traditionsfest am Freitag 18 Uhr auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N mit dem Maisingen. Unter Begleitung der Stadtkapelle Nürtingen werden unter anderem der Klassiker „Geh aus mein Herz“ , ein „Nürtingen-Medley“ und das Lied „Wir sind alle Kinder dieser Welt“ gemeinsam gesungen. Zwei Stunden später eröffnet Oberbürgermeister Johannes Fridrich auf dem Festplatz mit dem Fassanstich des eigens für den Maientag gebrauten Bieres offiziell die Festivitäten.

Schulen in Nürtingen am Maientag

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der Schulen. Um 7 Uhr legen die Turmbläser der Stadtkapelle los, ehe der Maientags-Jugendspielmannszug zum „Wecken“ durch die Straßen zieht. Ab 10.10 Uhr spielen die Fanfarenherolde der Musikschule und der Stadtkapelle vor dem Rathaus. Darauf folgt die traditionelle Brotübergabe der Landjugend an den Oberbürgermeister.

Die Landjugend schreitet auch heuer wieder zur Brotübergabe. Foto: Brändli/Archiv

Um 10.30 Uhr richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf den Festzug vom Schillerplatz zum Sportgelände der Neckarau. Direkt anschließend folgen die lustigen Staffeln, Spiele und Wettkämpfe der vierten Klassen sowie das Klettern an den Maientags-Kletterbäumen auf der Festwiese.

Mit dabei sind beim Nürtinger „Nationalfeiertag“ auch wieder Delegationen aus den Partnerstädten. „Ich freue mich sehr, dass wir wieder Gäste aus Wales, Oullins und Soroksár begrüßen dürfen. Beim Maientag feiern und festigen wir auch unsere internationalen Freundschaftsbande“, erklärt Fridrich.

Posaunenchor spielt in den Gondeln des Nürtinger Riesenrads

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Festplatz-Bühne, ehe es im Anschluss eine Premiere gibt: Der Posaunenchor des Kirchenbezirks überbringt musikalische Maientags-Grüße aus den Gondeln des Riesenrads. Aus luftiger Höhe bieten die Blechbläser ein wahrhaft rundes Freiluftkonzert.

Am Montag, 15. Juni, beim Familientag gelten auf der Festplatz vergünstigte Preise. Dort findet zudem ein Seniorennachmittag mit dem Alleinunterhalter Klaus Wäspy und seinem Akkordeon statt. Ein kostenloser Bustransfer aus den Stadtteilen ist eingerichtet. Den Schlusspunkt am Abend markiert eine After-Work-Party, zu der die DJs eines lokalen Radiosenders von 18.30 Uhr bis 22 Uhr Klassiker und aktuelle Hits aus Rock und Pop auflegen.

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Für die Gäste des Nürtinger Maientags gibt es wieder ein kostenfreies Mobilitätsangebot: Die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs mit dem Bus im Stadtgebiet Nürtingen und auf der Tälesbahn zwischen den Haltestellen Roßdorf und dem Bahnhof Nürtingen ist am Maientags-Samstag bis am Sonntag, 2 Uhr, kostenlos.

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