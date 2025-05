Die Fundstätte von Schöningen bei Helmstedt in Niedersachsen hat den Blick auf die vor 300.000 Jahren lebenden Frühmenschen revolutioniert. Sie zeigte, dass die damaligen Bewohner – vermutlich die gerade im Entstehen begriffenen Neandertaler – bereits versiert Waffen herstellen konnten.

Speere und Wurfhölzer von der Fundstelle Schöningen wurden für die Jagd auf Groß- und Kleinwild verwendet (Fragmente zeichnerisch ergänzt). /Foto: Volker Minkus/Matthias Vogel/: Dirk Leder (Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)/dpa

100.000 Jahre jünger als bisher angenommen?

Es sind die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Menschheitsgeschichte: Doch eine neue Datierung der Schöninger Speere aus Niedersachsen kratzt am Image des Sensationsfundes. Ein Forschungsteam schätzt ihn rund 100.000 Jahre jünger ein als bisher angenommen.

Die Schöninger Speere gelten als archäologische Sensation, ein Fenster in die Frühzeit der Menschheit. Doch nun wird ihr bisher angenommenes Alter von 300.000 Jahren infrage gestellt. Laut einem internationalen Forschungsteam sind die in Niedersachsen gefundenen hölzernen Waffen tatsächlich „nur“ etwa 200.000 Jahre alt. Das Team hatte zuvor erstmals Material aus der Fundschicht direkt datiert.

unabhängige Fachleute melden Zweifel an

Mit dem deutlichen jüngeren Alter passten die Funde allerdings besser zu den Erkenntnissen über das Leben und die Jagdstrategien der damaligen Neandertaler, betont Studienleiter Olaf Jöris vom Monrepos-Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution in Neuwied. Doch unabhängige Fachleute melden Zweifel an.

PALÄON Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere bei Helmstedt. Foto: Imago/Imagebroker

In den 1990er Jahren wurden in einem Tagebaurevier bei Helmstedt eine ganze Reihe prähistorischer Artefakte entdeckt: Neben Dutzenden Werkzeugen mindestens 20 Jagdwaffen – darunter mindestens zehn Speere, die bis zu 2,5 Meter lang sind. Die Funde zeigen, dass die damaligen Bewohner bereits sehr versiert Waffen und andere Werkzeuge aus Holz produzieren konnten.

Auffällig sei zudem, dass die Fundschicht sehr viele Pferdeknochen enthielt - insgesamt von mehr als 50 Tieren, schreibt die Gruppe um Jöris im Fachjournal „Science Advances“.

Alter schon einmal korrigiert

Ursprünglich war das Alter der Fundschicht auf 400.000 Jahre geschätzt worden, später wurde es auf 300.000 Jahre revidiert. Allerdings basierten diese Angaben auf Altersschätzungen der darüber und darunter liegenden Ablagerungen, aber nicht von jener Schicht, aus der die Speere tatsächlich stammten, betont das Team um Jöris. Mit seinem hohen Alter habe Schöningen im Vergleich zu anderen ähnlichen Fundorten stets als Ausreißer gegolten. „Unser Datierungsresultat korrigiert diese Diskrepanz“, heißt es nun.

Luftaufnahme der Ausgrabungsstätte Schöningen im Landkreis Helmstedt (Juni 2016). Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Das Forschungsteam bestimmte das Alter der Fundschicht – des sogenannten Speer-Horizonts – nach eigener Darstellung erstmals direkt, und zwar mit einem biochemischen Analyseverfahren: Die sogenannte Aminosäure-Datierung bestimmt das Alter einer Probe anhand der Struktur von Molekülbindungen.

Das Probematerial entnahmen die Forscher aus ausgegrabenen Sedimentblöcken, die kleine Süßwasserschnecken der Gattung Bithynia enthalten. Von diesen analysierten sie die Verschlusskapseln, in denen sich Aminosäuren über Jahrtausende erhalten. Weitere Proben aus Pferdezähnen und den Schalen kleiner Muschelkrebse bestätigten das Alter von etwa 200.000 Jahren.

Fachleute arbeiten an der Ausgrabungsstätte Schöningen im Juni 2016: Über das Alter der Fundschicht lässt sich auf das Alter der Ausgrabungen schließen. Foto: Julian Stratenschulte / dpa / picture alliance

Älteste vollständig erhaltene Jagdwaffen

Die Fundstätte in einem Braunkohletagebau lag damals an einem Seeufer. Weltberühmt ist sie heute vor allem wegen der bislang zehn dort gefundenen Speere, die bis zu 2,5 Meter lang sind. Sie gelten als die mit Abstand ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen weltweit. Sieben weitere Objekte wurden wohl als Wurfhölzer ebenfalls zur Jagd eingesetzt.

Jagdwaffen waren nicht einfach nur Stöcke mit Spitzen, sondern technisch fortgeschrittene Werkzeuge. Die Objekte wurden überwiegend aus Fichten gefertigt, aber auch aus Kiefern und Lärchen. Das Rohmaterial stammte nicht aus der direkten Umgebung, sondern vom nahe gelegenen Höhenzug Elm oder sogar aus ferneren Regionen wie dem Harz.

Die Funde zeugen demnach von langer Erfahrung in der Holzbearbeitung, technischem Know-how und von komplexen Arbeitsvorgängen. So wurde teilweise die Rinde entfernt, ein Teil der Oberfläche abgeschliffen und Enden angespitzt.

In Schöningen nutzten die Verbände das damalige Seeufer, um Pferden aufzulauern, sie zu töten und zu schlachten – „immer nach dem gleichen Schema“, wie Jöris erklärt. Foto: MINKUSIMAGES/NLD/dpa / picture alliance

Forscherteam: Datierung „sehr sicher“

Jöris hält diese Datierung für „sehr sicher“. Das im Vergleich zu früheren Datierungen deutlich jüngere Alter schmälere die Bedeutung der Fundstätte keineswegs, betont die Forschungsgruppe. Der nun gefundene zeitliche Kontext ermögliche aber ein neues Verständnis der Funde. Denn vor 250.000 bis 200.000 Jahren – so heißt es – hätten Neandertaler-Gruppen damit begonnen, gemeinschaftlich bestimmten Tiergruppen nachzustellen.

In Schöningen hatten es die Bewohner demnach – zumindest im ausgegrabenen Bereich – vor allem auf Pferde abgesehen, im thüringischen Taubach waren es Nashörner, in Lebenstedt bei Salzgitter Rentiere. In Schöningen nutzten die Verbände das damalige Seeufer, um Pferden aufzulauern, sie zu töten und zu schlachten – „immer nach dem gleichen Schema“, wie Jöris erklärt.

Speer VII in Fundlage, 1997 Foto: P. Pfarr NLD - Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege/CC BY-A 3.0

Die Befunde wiesen auf eine bessere Kooperation der Neandertaler bei der Jagd hin, sagt der Forscher. Das sei erfolgversprechender gewesen und mit weniger Risiko für Einzelne verbunden. In der Folge sei die Lebenserwartung dieser Menschen gestiegen. Ab jener Zeit vor grob 200.000 Jahren, so der Archäologe, finde man bei Neandertaler-Überresten gehäuft Hinweise auf ein höheres Alter - weit jenseits von 40 Jahren.

Forschungsmuseum Schöningen beherbergt die Speere

Die Speere wurden zwischen 1994 und 1998 am Rande auf einer archäologischen Ausgrabungsstätte im Braunkohletagebau Schöningen gemeinsam mit weiteren Stein- und Holzartefakten, wie einem beidseitig angespitzten Stab und dem Wurfstock von Schöningen, am damaligen Seeufer in etwa zehn Metern Tiefe gefunden. Absolute Datierungsverfahren ergaben ein Alter der Funde von 290 000 bis 337 000 Jahren.

Der Fund der Speere hat das Bild der kulturellen Entwicklung des frühen Menschen stark verändert. Sie befinden sich in einem eigens für sie errichteten Museum, dem vormaligen „paläon“, jetzt Forschungsmuseum Schöningen.

Zu den Archäologischen Ausgrabungsstätten im Tagebau Schöningen zählen etwa 50 Fundstellen aus ur- und frühgeschichtlichen Zeitstellungen, die bei der Erschließung des Tagebaus Schöningen ab 1983 archäologisch untersucht wurden.

Der Archäologe Hartmut Thieme erläutert dem Bergwerksdirektor der Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke Klaus Friedrich die Fundsituation von Speer VI (1997) Foto: P. Pfarr NLD - Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege/CC BY-SA 3.0

„Für mich ist diese Frage offen“

Thomas Terberger von der Universität Göttingen bewertet die neue Datierung mit Skepsis. „Es handelt sich um einen spannenden Beitrag zur Datierungsdiskussion“, betont der Archäologe. „Aber für mich ist diese Frage offen.“ Das Team räume in seinem Fachartikel selbst ein, dass das Datierungsverfahren experimentell sei.

Darauf verweist auch die Geologin Jutta Winsemann von der Universität Hannover. Zwar sei es möglich, dass der Speer-Horizont jünger sei als 300.000 Jahre, und die Arbeit leiste einen wichtigen Forschungsbeitrag. Allerdings enthalte die Studie einen großen Schwachpunkt: Sie gehe von einem alten und nachweislich falschen geologischen Ablagerungsmodell aus – und benutze dieses, um das neue Alter zu bestätigen.

Neandertaler jagen mit Sperren einen Höhlenbären. Foto: Imago/StockTrek Images

Der Datierungsexperte Tobias Lauer von der Universität Tübingen hält das Vorgehen der Gruppe um Jöris für schlüssig und sinnvoll. Allerdings sei das angewandte Verfahren keine direkte Datierung, sondern die Daten müssten kalibriert werden anhand ähnlicher Resultate, die von vergleichbaren Orten stammten, deren Alter gesichert ist. Denn wie sich die Struktur der Molekülbindungen in den Proben entwickle, hänge von äußeren Faktoren ab, insbesondere der Temperatur.

Letztes Wort noch nicht gesprochen?

„Ich bin mir sicher, dass das noch nicht das letzte Wort ist“, erläutert Lauer zu der Studie. „Dieses Resultat wird mutmaßlich nicht von allen Fachleuten akzeptiert werden.“ Der Experte rechnet mit hitzigen Diskussionen, gerade wegen der überragenden Bedeutung der Fundstätte.

Unabhängig davon, ob die Schöninger Speere 200.000 oder 300.000 Jahre alt sind: Die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Welt seien sie auch weiterhin, betont Studienleiter Jöris. Die generell älteste erhaltene, hölzerne Jagdwaffe der Welt ist demnach eine Lanzenspitze, gefunden in Clacton-on-Sea in Südostengland: Sie ist tatsächlich etwa 400.000 Jahre alt.

Info: Epochen der Steinzeit

Steinzeit

Die früheste Epoche in der Menschheitsgeschichte ist durch den Gebrauch von Steinwerkzeugen gekennzeichnet, die bereits von frühen Vertretern der Gattung Homo, den Homo habilis und Homo erectus hergestellt wurden. Die Steinzeit, die vor 2,6 Millionen Jahren in Afrika und vor 1,1 Millionen Jahren in Europa begann und um 2200 v. Chr. endete, lässt sich in drei große Perioden einteilen:

Paläolithikum

Die Altsteinzeit beginnt mit dem Altpaläolithikum (2,6 Millionen bis 300 000 Jahren), gefolgt vom Mittelpaläolithikum (300 000 bis 40 000 Jahren) und endet mit dem Jungpaläolithikum (40 000 bis 10 000 Jahren). Die Menschen waren Jäger und Sammler, sie kannten bereits das Feuer und nutzten zusammengesetzte Jagdwaffen aus Holz und Stein.

Neolithische Revolution

Übergang von der Jäger- und Sammlerkultur zu Ackerbau und Viehzucht. Foto: Jungsteinzeitlicher Ackerbau, Geschichtsverein Windecken

Mesolithikum

Mit dem Ende der Eiszeit beginnt in Europa die Mittel- und Jungsteinzeit (9600 bis 4500 v. Chr.). Der Übergang von der Jäger- und Sammlerkultur zu Ackerbau und Viehzucht markiert den Beginn der Jungsteinzeit, dem Neolithikum (deshalb auch Neolithische Revolution genannt). In Mitteleuropa umfasst sie den Zeitraum von 5600 bis 4900 v. Chr. und endet um 2150 v. Chr..

Kupfersteinzeit

Das Ende der Steinzeit wird eingeläutet durch den in Ägypten, Südosteuropa und Vorderasien aufkommenden Kupferbergbau und die ersten Techniken der Metallurgie. Der bekannteste Mensch der Kupfersteinzeit ist der als Kälte-Mumie erhaltene Ötzi. Mit der Bronzezeit, in der Metallgegenstände vornehmlich aus Bronze (einer Legierung von Kupfer und Zinn) hergestellt werden, endet die Steinzeit.