Obdachloser im Keller: Bewohner in Stuttgart-West in Angst: „Muss ich erst umgebracht werden?“

Bewohner in Stuttgart-West in Angst: „Muss ich erst umgebracht werden?“

Irgendwann haben sie angefangen zu dokumentieren, was sie ängstigt. Der Auslöser dieser Angst ist ein großer Mann mit Vollbart. Er trägt eine dunkelblaue Hose und eine Jeansjacke. oft auch ein Hoodie. Das dunkle Haar steht ihm wirr vom Kopf. Im Haus und auf der Straße sieht man ihn tänzelnd herumlaufen. Es scheint, als sei dieser Mann nicht ganz von dieser Welt. Seine Erscheinung ist durchaus eindrucksvoll. Man kann nachvollziehen, dass eine unerwartete Begegnung mit ihm in Keller, Tiefgarage oder Hausflur furchteinflößend sein kann. Der vollbärtige Mann selbst sieht das offenbar anders: Er kann vieles, was über ihn erzählt wird, nicht nachvollziehen.