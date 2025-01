Nordrhein-Westfalen Sieben Monate altes Mädchen stirbt nach Hausbrand

Wenige Tage nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kalkar ist ein Kleinkind gestorben. Das sieben Monate alte Mädchen sei in einer Spezialklinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Kleve mit.