Die Vorfreude bei den Kornwestheim Cougars ist groß, denn die Footballer haben jetzt zwei Heimspiele in Serie. An diesem Samstag (15 Uhr) erwartet das Team von Headcoach Andreas Geibel mit den Mannheim Bandits das aktuell stärkste Team der Oberliga Baden-Württemberg. Der ungeschlagene Tabellenführer hat seine vier Spiele souverän gewonnen.

Aber auch die Kornwestheimer zeigen in ihrer ersten Oberligasaison keine Berührungsängste mit dem neuen Terrain, haben zwei von drei Begegnungen für sich entscheiden können und besiegten zuletzt ihren Angstgegner, die Konstanz Pirates.

In den vergangenen fünf Jahren haben die beiden Teams damals noch in der Landesliga zwei Mal (3:6 und 6:35) gegeneinander gespielt – immer mit dem besseren Ende für die Mannheimer. Auch diesmal spricht viel für die Gäste. „Man weiß, wer da als Gast ins Stadion kommt. Und man weiß, was man selbst zu leisten vermag“, sagt Andreas Geibel. Der Druck liege aber bei den Kurpfälzern.

Lukas Hardt und Igor Madunic wieder fit

Die Cougars sind dabei, sich an den anstrengenden wöchentlichen Spielmodus zu gewöhnen. Gegen die Bandits fehlen noch einige verletzte Spieler. Immerhin sind Lukas Hardt (WR) und Igor Madunic (DL) wieder mit dabei. „Die Partie ist ein perfekter Gradmesser wo man steht und wohin man sich hin orientieren muss“, sagt Geibel. Die Mannschaft will jeden Punkt und jede Aktion mit dem Publikum im eigenen Stadion feiern und ist top motiviert. „Wir sehen uns als alles andere, als bloßen Punktelieferant“, sagt der Headcoach. Man will dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen und ihn wenn möglich ins Stolpern bringen.