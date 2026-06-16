Oberliga bis Kreis B Stuttgart: Der Finalspieltag der Relegation in der Ergebnis-Übersicht

Abpfiff für die Fußballsaison 2025/2026. An diesem Wochenende sind in der Relegation die letzten Entscheidungen gefallen. Nachfolgend die finale Übersicht über alle Ergebnisse der Zusatzschicht.

Aufstieg in die Regionalliga Teilnehmer: VfR Mannheim (2. Oberliga Baden-Württemberg), FC Eddersheim (2. Oberliga Hessen), FK 03 Pirmasens (2. Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar).

• Donnerstag, 4. Juni

Ort: Rhein-Neckar-Stadion/Mannheim

VfR Mannheim – FC Eddersheim 4:1

• Sonntag, 7. Juni

Ort: Mönchhofstraße/Eddersheim

FC Eddersheim – FK 03 Pirmasens 4:1

• Mittwoch, 10. Juni

Ort: Sportpark Husterhöhe/Pirmasens

FK 03 Pirmasens – VfR Mannheim 0:1

VfR Mannheim damit in die Regionalliga aufgestiegen.

Aufstieg in die Oberliga

Teilnehmer: FC Holzhausen (2. Verbandsliga Württemberg), SC Lahr (2. Verbandsliga Südbaden), 1. FC Bruchsal (2. Verbandsliga Baden).

• Donnerstag, 4. Juni

Ort: Volksbank-Stadion/Lahr

SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1:2

• Sonntag, 7. Juni

Ort: Städtisches Stadion/Bruchsal

1. FC Bruchsal – SC Lahr 4:6 n. E.

• Samstag, 13. Juni

Ort: Volksbank-Stadion/Lahr

SC Lahr – FC Holzhausen 1:1

• Sonntag, 21. Juni

Ort: Panoramastadion/Holzhausen

FC Holzhausen – SC Lahr 7:6 n. E.

Holzhausen damit in die Oberliga aufgestiegen. Die Verbandsliga Württemberg spielt hiernach in der nächsten Saison mit 16 Mannschaften (Saisonstart am 15./16. August).

Verbandsliga/Landesliga

Teilnehmer: FC Rottenburg (11. Verbandsliga), FV Löchgau (2. Landesliga, Staffel 1), TSV Köngen (2. Landesliga, Staffel 2), SG Empfingen (2. Landesliga, Staffel 3), FV Rot-Weiß Weiler (2. Landesliga, Staffel 4).

• Mittwoch, 10. Juni

Ort: Gustav-Siegle-Stadion/Besigheim

FV Löchgau – SG Empfingen 0:2

Ort: Schulstraße/TSV Ratzenried

FV Rot-Weiß Weiler – TSV Köngen 0:1

• Samstag, 13. Juni

Ort: Holzwiesenstraße/SV Wachendorf

SG Empfingen – TSV Köngen 2:3

• Sonntag, 21. Juni

Ort: Vogelsangstraße/SV Neustetten

FC Rottenburg – TSV Köngen 5:0

Rottenburg hat damit den Klassenverbleib geschafft, Köngen den Aufstieg verpasst. Die Landesliga-Staffel 2 spielt hiernach in der nächsten Saison mit 17 Teams und startet bereits am Wochenende 8./9. August.

Landesliga/Bezirksliga

Teilnehmer: TV Echterdingen (13. Landesliga, Staffel 2), TSV Jahn Büsnau (2. Bezirksliga Stuttgart/Böblingen), SV Ebersbach (2. Bezirksliga Neckar/Fils), SG Bettringen (2. Bezirksliga Ostwürttemberg).

• Samstag, 13. Juni

Ort: Goldwasen/Spfr. Lorch

SG Bettringen – SV Ebersbach 1:3

Ort: Silberweg/SV Böblingen

TSV Jahn Büsnau – TV Echterdingen 0:7

• Sonntag, 21. Juni

Ort: Waldstadion/TSV Dagersheim

TV Echterdingen – SV Ebersbach 7:5 n. E.

Echterdingen hat damit den Klassenverbleib geschafft, Ebersbach bleibt Bezirksligist.

Happy End für den Echterdinger Trainer Daniel Heisig und dessen Team – im Elfmeterschießen ist der Klassenverbleib gelungen. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Bezirksliga/Kreisliga A

Teilnehmer: SV Rohrau (12. Bezirksliga), Türkspor Stuttgart (2. Kreisliga A, Staffel 1), GFV Ermis Metanastis (2. Kreisliga A, Staffel 2), Spvgg Aidlingen (2. Kreisliga A, Staffel 3).

• Samstag, 13. Juni

Ort: Kohlplatte/SV Oberjesingen

Spvgg Aidlingen – SV Rohrau 0:2

Ort: Giebelstraße/TSV Weilimdorf

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – Türkspor Stuttgart 0:5

• Samstag, 20. Juni

Ort: Weilerhau/TSV Plattenhardt

SV Rohrau – Türkspor Stuttgart 4:0

Rohrau hat damit den Verbleib in der Bezirksliga gesichert, Türkspor den Aufstieg dorthin verpasst.

Kreisliga A, Staffel 1/Kreisliga B

Teilnehmer: TSV Weilimdorf II (13. Kreisliga A, Staffel 1), SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See (2. Kreisliga B, Staffel 2), ASV Botnang II (2. Kreisliga B, Staffel 3), TV 89 Zuffenhausen II (2. Kreisliga B, Staffel 5).

• Sonntag, 14. Juni

Ort: Neckartalstraße/TSV Münster

TSV Weilimdorf II – TV 89 Zuffenhausen II 3:1

Ort: Württembergstraße/TB Untertürkheim

ASV Botnang II – SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See 2:1

• Sonntag, 21. Juni

Ort: Hirschsprungallee/SSV Zuffenhausen

TSV Weilimdorf II – ASV Botnang II

Weilimdorf damit weiter in der Kreisliga A, Botnang weiter in der Kreisliga B.

Kreisliga, Staffel 2/Kreisliga B

Teilnehmer: MK Makedonija Stuttgart (13. Kreisliga A, Staffel 2), TSV Rohr II (2. Kreisliga B, Staffel 1), TSV Leinfelden (2. Kreisliga B, Staffel 4).

• Sonntag, 14. Juni

Ort: Adolf-Engster-Weg/TSV Jahn Büsnau

MK Makedonija Stuttgart – TSV Leinfelden 5:3 n. E.

• Sonntag, 21. Juni

Ort: Keßlerweg/ Sportfreunde Stuttgart

MK Makedonija Stuttgart – TSV Rohr II 2:5

Makedonija damit in die Kreisliga B abgestiegen, Rohr II steigt in die Kreisliga A auf.

Landesliga/Regionenliga Frauen

Teilnehmer: SGM Crailsheim/Jagstheim/Onolzheim (11. Landesliga), SV Leingarten (2. Regionenliga, Staffel 1), VfB Obertürkheim (2. Regionenliga, Staffel 2), SGM Aufhausen/Nellingen (2. Regionenliga, Staffel 3).

• Sonntag, 14. Juni

Ort: Freistraße/Nellingen (Alb-Donau-Kreis)

SGM Aufhausen/Nellingen – SGM Crailsheim/Jagstheim/Onolzheim 3:0

Ort: Egarten/Leingarten

SV Leingarten – VfB Obertürkheim 0:2

• Sonntag, 21. Juni

Ort: Freistraße/Nellingen (Alb-Donau-Kreis)

SGM Aufhausen/Nellingen – VfB Obertürkheim 1:2

Obertürkheim damit in die Landesliga aufgestiegen, Aufhausen/Nellingen bleibt in der Regionenliga.