Oberliga bis Kreis B Stuttgart Der Finalspieltag der Relegation in der Ergebnis-Übersicht
Das war’s dann mit der Saison 2025/2026. Ein Blick auf die letzten Entscheidungen dieses Wochenendes im Kampf um den Aufstieg und gegen den Abstieg.
Das war’s dann mit der Saison 2025/2026. Ein Blick auf die letzten Entscheidungen dieses Wochenendes im Kampf um den Aufstieg und gegen den Abstieg.
Abpfiff für die Fußballsaison 2025/2026. An diesem Wochenende sind in der Relegation die letzten Entscheidungen gefallen. Nachfolgend die finale Übersicht über alle Ergebnisse der Zusatzschicht.