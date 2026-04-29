Oberliga TSV Schmiden: Diesmal soll der Kopf nicht verloren gehen

Es kann auch eine Bürde sein, den Aufstieg in den eigenen Händen zu haben. Das wissen die Handballer des TSV Schmiden aus eigener Erfahrung. In der vergangenen Saison waren sie vier Spieltage vor Schluss noch in aussichtsreicher Position gewesen, gewannen dann aber nur noch einen Punkt und verpassten den Aufstieg in die Regionalliga.

In diesem Jahr soll es besser laufen, und die Ausgangssituation ist auch eine bessere: Vor dem finalen Spieltag am Samstag führt die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak die Oberligatabelle an – punktgleich mit dem Team des HTV Meißenheim. Mit einem Sieg bei der SG H2Ku Herrenberg, Spielbeginn ist um 19 Uhr, wären die Schmidener Handballer aufgestiegen. „Im vergangenen Jahr haben wir gegen Ende den Kopf verloren. Jetzt ist die Stimmung gut, die Jungs sind heiß. Wer mehr um den Sieg kämpft, wird dieses Spiel gewinnen“, sagt der Coach Richard Babjak.

Die SG H2Ku hat noch Chancen auf den Klassenverbleib

Die Gastgeber werden dem Ligaprimus den Sieg sicherlich nicht kampflos überlassen, schließlich haben sie selbst noch ein Ziel vor Augen: den Ligaverbleib. Ein schwieriges Unterfangen. Denn zum einen müsste der Verbund der SG H2Ku Herrenberg sein Heimspiel gegen die Gäste aus Schmiden gewinnen, zum anderen dürften entweder die HSG Konstanz II (bei der SG Heidelsheim/Helmsheim) oder die HSG Ettlingen (beim TV Weilstetten) nicht punkten.

Das Hinspiel hat der TSV Schmiden mit 30:21 gewonnen

Für Richard Babjak spielt die Situation beim Gegner keine Rolle. Er weiß, wenn seine Mannschaft ihre Leistung abruft, wird sie auch dieses finale Saisonspiel gewinnen. Dafür sprechen die Vorstellungen zuletzt, dafür spricht die Qualität seiner Spieler, dafür spricht auch das Ergebnis aus dem Hinspiel. Damals gewannen die Handballer des TSV Schmiden ganz souverän mit 30:21. Richard Babjak hat zwar gesehen, dass der Gegner in der Rückrunde einen besseren Handball spielt, dennoch sieht er sein Team vorn: „Wir sind gut vorbereitet, meine Jungs haben alle Ideen eingebracht, wie wir im Spiel mit Situationen umgehen werden.“

Die Spieler des TSV Schmiden haben schon eine Feier geplant

Die Abteilungsvorderen haben auch zu diesem Auswärtsspiel wieder einen Fanbus organisiert. Und die Spieler des TSV Schmiden haben für den Erfolgsfall offenbar schon eine kleine Aufstiegsfeier geplant. Doch zunächst sollten sie darauf achten, auf dem Feld nicht wieder den Kopf zu verlieren.