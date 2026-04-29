Oberliga TSV Schmiden Diesmal soll der Kopf nicht verloren gehen
Die Handballer des TSV Schmiden streben am Samstag in Herrenberg den Aufstieg in die Regionalliga an.
Die Handballer des TSV Schmiden streben am Samstag in Herrenberg den Aufstieg in die Regionalliga an.
Es kann auch eine Bürde sein, den Aufstieg in den eigenen Händen zu haben. Das wissen die Handballer des TSV Schmiden aus eigener Erfahrung. In der vergangenen Saison waren sie vier Spieltage vor Schluss noch in aussichtsreicher Position gewesen, gewannen dann aber nur noch einen Punkt und verpassten den Aufstieg in die Regionalliga.