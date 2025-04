Die Stadt Heilbronn will mit ihrem Nahverkehrsangebot in die Luft gehen. Als erste Stadt im Land will sie eine Seilbahn bauen. Aber wird dort auch das Deutschlandticket gelten?

Als erste Stadt in Baden-Württemberg könnte Heilbronn eine Seilbahn als Teil des öffentlichen Nahverkehrs bekommen. Der Gemeinderat hat grünes Licht dafür erteilt, die entsprechenden Planungen voranzutreiben und dafür auch Fachpersonal einzustellen. Zuvor hatte eine Machbarkeitsstudie der Idee positive Noten erteilt.

Das Projekt biete „eine große Chance, Heilbronn als Zukunftsstadt weiterzuentwickeln“, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Die bevorzugte Variante sieht vor, dass die Seilbahn auf einer rund 4,7 Kilometer langen Strecke von der Innenstadt in Richtung Norden zum neu entstehenden Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) verläuft.

Unterwegs sind drei weitere Haltepunkte geplant, unter anderem am Bildungscampus West. Eine spätere Verlängerung sei denkbar. Die Gesamtfahrtzeit soll 14 Minuten in jede Richtung betragen. Stündlich könne die Seilbahn bis zu 1500 Fahrgäste transportieren, haben die Planer vom Ingenieurbüro Drees & Sommer errechnet.

15 Verkehrsträger untersucht

Die Seilbahn könne „eine schnelle, zuverlässige und komfortable Ergänzung zum bestehenden Nahverkehrsangebot sein“, erklärt Mergel. Eine Einbindung ins bestehende Tarifsystem sei geplant. Das hieße, dass auch das Deutschlandticket in der Seilbahn gelten würde.

Vorausgegangen war ein längeres Auswahlverfahren der städtischen Fachbehörden. Insgesamt seien mehr als 15 Verkehrsträger untersucht worden, unter anderem eine Schwebebahn, Stadtbahn, Fähren, Passagierdrohnen, eine Minimetro oder ein spezielles führerloses Personentransportsystem, teilte die Stadtverwaltung mit. Innerstädtische Seilbahnen gibt es in Europa beispielsweise in London, Ankara, Barcelona oder Toulouse. In Paris soll eine ähnlich lange Seilbahnstrecke wie die geplante Trasse in Heilbronn in diesem Jahr in den Testbetrieb gehen.