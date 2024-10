Verzögerungen am Hauptbahnhof wegen Betriebsstörung bei Stadtbahn

Öffentlicher Nahverkehr in Stuttgart

Lea Jansky 14.10.2024 - 08:05 Uhr

In Stuttgart kommt es am Montagmorgen am Hauptbahnhof zu Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Strecke der Stadtbahnlinien U5, U6, U7, U12, U15 ist wegen Betriebsstörungen im Bereich der Haltestelle Hauptbahnhof unterbrochen, wie die VVS über den Störungskanal online mitteilt.