Während Mitte Januar massenhaft Menschen zur Reisemesse CMT und zum Landesnarrentreffen in Leinfelden-Echterdingen erwartet werden, wird die S-Bahn-Strecke gesperrt. Warum?
Dass die S-Bahn-Stammstrecke immer wieder gesperrt wird, daran hat man sich in der Region Stuttgart mittlerweile gewöhnt. Der Ausbau zum zukünftig digitalen Zugbetrieb läuft. Auch zwischen dem 16. und dem 18. Januar wird die Verbindung in Richtung Flughafen mal wieder gekappt. Allerdings werden diesmal weitaus mehr Menschen von der Stilllegung betroffen sein als sonst. Denn just an jenem Wochenende wird nicht nur die große Urlaubsmesse CMT eröffnet, in Leinfelden-Echterdingen richtet der Fasnetverein „die Filderer“ auch das Landesnarrentreffen aus. 104 Vereine werden erwartet, allein zum großen Umzug rechnet der Filderer-Präsident Markus Schumann mit rund 20 000 Zuschauern. Sie alle werden auf Menschenmassen treffen, die zur CMT wollen. Zum Vergleich: Im Januar 2025 tummelten sich dort 260 000 Besucherinnen und Besucher.