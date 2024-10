Die Pläne für die Anbindung der Stadt Ditzingen an das SSB-Liniennetz werden konkreter. Die entscheidende Frage ist aber noch unbeantwortet.

Franziska Kleiner 09.10.2024 - 11:07 Uhr

Hörbare Zustimmung ab es am Dienstagabend für die Präsentation des SSB-Chefplaners Volker Christiani: Der Ditzinger Gemeinderat war angetan von der Präsentation, die einen Eindruck vermittelte von einer Stadtbahnfahrt vom Gewerbegebiet zum Bahnhof. Doch ob die Stadtbahn jemals zum Bahnhof fahren wird, ist weiterhin völlig offen. Die Freude an dem Video war keineswegs ein Hinweis darauf, wie die Räte entscheiden werden. Das soll erst geschehen, wenn die Kosten vorliegen. Man sei dabei, die Informationen auszuwerten, Anfang 2025 werde man wissen, was es kosten werde, so Christiani. Für die Ditzinger entscheidend sind sowohl die Investitionskosten als auch die sich daran anschließenden laufenden Kosten. Bisher beschlossen ist der Bau einer Stadtbahnlinie von Weilimdorf über Hausen bis ins Ditzinger Gewerbegebiet. Das Planfeststellungsverfahren läuft.