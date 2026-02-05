 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Neue Chance für eigene Busspur ins Bottwartal

ÖPNV soll schneller werden Neue Chance für eigene Busspur ins Bottwartal

ÖPNV soll schneller werden: Neue Chance für eigene Busspur ins Bottwartal
1
In der Nähe der Bergkelterkreuzung bei Murr könnte die Busspur beginnen. Foto: Werner Kuhnle)

Eine neue Trasse nur für Busse zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) lag wegen Finanzierungsproblemen auf Eis. Doch nun soll ein neuer Anlauf unternommen werden.

Die Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr ächzt unter der hohen Verkehrslast, ist zu den Stoßzeiten häufig verstopft. Zwischen all den Autos stehen zwangsläufig auch Busse im Stau, die zwischen dem Marbacher Bahnhof und dem Bottwartal pendeln. Aus dieser unbefriedigenden Situation heraus wurde vor einigen Jahren die Idee geboren, den ÖPNV auf einer separaten Spur an dem Nadelöhr vorbeizulotsen. Wegen Finanzierungsproblemen lag das Projekt zuletzt auf Eis. Nun geht aber wieder ein Türchen auf.

 

Das Vorhaben stockte zuletzt, weil die Gemeinde Oberstenfeld dafür keine Mittel im Haushalt eingestellt hatte. Voraussetzung für den Bau der Busspur ist aber, dass alle Kommunen zwischen Marbach und Beilstein nach einem fixen Schlüssel einen Beitrag leisten. Der neue Oberstenfelder Bürgermeister Kai Kraning erklärt zwar, dass auch im Etat für 2026 kein gesonderter Posten für das Vorhaben ausgewiesen ist. Man habe aber Mittel für allgemeine, also noch nicht näher definierte Themen im Haushalt reserviert. Heißt: eine Beteiligung wäre durchaus möglich, selbst wenn im Etat dafür nicht eigens ein Topf bereitsteht.

Gespräche sollen noch im ersten Quartal aufgenommen werden

Der Oberstenfelder Bürgermeister Kai Kraning zeigt sich im Hinblick auf die Busspur gesprächsbereit. Foto: Avanti/Ralf Poller

Kraning stellt zudem klar, dass man dem Ganzen nie einen Riegel habe vorschieben wollen. „Wir sind gerne bereit, in Gespräche einzusteigen, wenn wieder Schwung in die Sache kommt“, sagt er.

Ein Ball, den das federführende Landratsamt Ludwigsburg gerne aufnimmt. „Die Kreisverwaltung begrüßt es, dass die Gemeinde Oberstenfeld Interesse an der Fortführung der Planungen zur Busspur hat. Die Wiederaufnahme der Gespräche mit den Kommunen des Bottwartals und der Stadt Marbach ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen“, erklärt Pressesprecher Andreas Fritz.

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Bahntrasse: Hat die Bottwartalbahn bessere Chancen als die Ludwigsburger Stadtbahn?

Neue Bahntrasse Hat die Bottwartalbahn bessere Chancen als die Ludwigsburger Stadtbahn?

Die Untersuchung zur Strecke Marbach-Heilbronn verzögert sich. Unklar ist ohnehin, ob ein positives Ergebnis einen Bau zur Folge hätte – wenngleich der Bedarf laut Experten wächst.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Landkreis im Zuge der Haushaltskonsolidierung und weil Oberstenfeld „keine Mittel für den Abschluss der Planungsarbeiten zur Verfügung stellte“ seinerseits den Ansatz für die Busspur 2026 nicht mehr berücksichtigt hat.

Bis zu 200 Sekunden Zeitersparnis für Busse

Sollte die Spur doch noch realisiert werden, würde sie in Fahrtrichtung Marbach in der Nähe der Bergkelterkreuzung bei Murr beginnen und parallel zur Landesstraße 1100 auf der anderen Seite der Murr vorbei an der Kläranlage verlaufen. Im Kern soll die Trasse über das bestehende Radwege- und Feldwegenetz führen. Busse sollen auf der Strecke bis zu 200 Sekunden schneller fahren können als auf der Landesstraße 1100.

Weitere Themen

ÖPNV soll schneller werden: Neue Chance für eigene Busspur ins Bottwartal

ÖPNV soll schneller werden Neue Chance für eigene Busspur ins Bottwartal

Eine neue Trasse nur für Busse zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) lag wegen Finanzierungsproblemen auf Eis. Doch nun soll ein neuer Anlauf unternommen werden.
Von Christian Kempf
Nach Brand in Vaihingen: Anwohner können nicht in ihre Wohnungen zurück – Geschäfte heute geschlossen

Nach Brand in Vaihingen Anwohner können nicht in ihre Wohnungen zurück – Geschäfte heute geschlossen

Der Großbrand in einer Garage in Vaihingen an der Enz hat weitreichende Folgen für die Anwohner. Strom und Wasser wurden abgestellt. Wie geht es jetzt weiter?
Von Kathrin Klette
Vortrag im Stadtmuseum: Rockfabrik Ludwigsburg – Vom legendären Club zum Museumsthema

Vortrag im Stadtmuseum Rockfabrik Ludwigsburg – Vom legendären Club zum Museumsthema

Das Ludwigsburg Museum hat nach dem Ende der Rockfabrik viele Objekte eingelagert. Bei einer einmaligen Schau der Fotos und Relikte kamen bei den Besuchern Emotionen hoch.
Von Julian Meier
Unfall bei Vaihingen an der Enz: Polizei korrigiert: Honda-Fahrerin war nicht betrunken

Unfall bei Vaihingen an der Enz Polizei korrigiert: Honda-Fahrerin war nicht betrunken

Ende Januar war eine Honda-Fahrerin bei Vaihingen an der Enz im Gegenverkehr mit einem Müllwagen zusammengestoßen. Die Polizei korrigiert nun ihre Infos zu dem Unfall.
Von Julia Amrhein
Tiny-Haus mit Sauna im Garten: „Es fehlt nichts“ – Voice-of-Germany-Kandidat lebt in einmaligem Mini-Haus

Tiny-Haus mit Sauna im Garten „Es fehlt nichts“ – Voice-of-Germany-Kandidat lebt in einmaligem Mini-Haus

Der Musiker und Schreiner Simon Fetzer aus Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) lebt in einer früheren Rumpelkammer. Wenn ihm danach ist, kann er im Garten sogar saunieren gehen.
Von Christian Kempf
Feuer in Vaihingen an der Enz: Millionenschaden nach Brand in Tiefgarage – 47 Anwohner müssen Wohnung verlassen

Feuer in Vaihingen an der Enz Millionenschaden nach Brand in Tiefgarage – 47 Anwohner müssen Wohnung verlassen

Bei einem Tiefgaragenbrand in der Innenstadt von Vaihingen an der Enz ist in der Nacht auf Donnerstag ein Millionenschaden entstanden. 21 Autos sind betroffen, die Ursache ist unklar.
Von Julia Amrhein
Änderung ab April: Der Ludwigsburg-Gutschein wird digitaler

Änderung ab April Der Ludwigsburg-Gutschein wird digitaler

Der Innenstadtverein Luis stellt die beliebten Gutscheine von Papier- in Kartenform um.
Von Andreas Hennings
Geld für Kinderhospiz und Tier-OPs: Gerlinger Paar verkauft in Freizeit 14 Tonnen Süßigkeiten – und spendet Gewinn

Geld für Kinderhospiz und Tier-OPs Gerlinger Paar verkauft in Freizeit 14 Tonnen Süßigkeiten – und spendet Gewinn

Das Ehepaar Linda und Daniel Bleif aus Gerlingen vertreibt ausgefallene Süßigkeiten aus aller Welt. Der Gewinn fließt in soziale Projekte. Eine Erfolgsgeschichte mit viel Herzblut.
Von Stefanie Köhler
Event am Sonntag: Die 4 wichtigsten Infos zum Faschingsumzug in Neckarweihingen

Event am Sonntag Die 4 wichtigsten Infos zum Faschingsumzug in Neckarweihingen

Das närrische Großevent im Ludwigsburger Stadtteil am Sonntag naht. Tausende Narren werden erwartet. Was man zu Anreise, Tickets und Co. wissen muss – und welchen Geheimtipp es gibt.
Von Sandra Lesacher
„Reefmania“ in Kornwestheim: Ein Korallenriff für Zuhause – Messe greift neuen Trend auf

„Reefmania“ in Kornwestheim Ein Korallenriff für Zuhause – Messe greift neuen Trend auf

In der Meerwasseraquaristik mischen die Brüder Kapaun mit ihrer Firma in Korntal-Münchingen vorne mit. In Kornwestheim richten sie bald die europaweit größte Fachmesse aus.
Von Anne Rheingans
Weitere Artikel zu Busse ÖPNV Bottwartal Marbach am Neckar Oberstenfeld Verkehr Murr
 
 