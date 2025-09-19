Oberbürgermeister Matthias Knecht hat in der Debatte um die geplante Stadtbahn Lucie im Kreis Ludwigsburg ausdrücklich einen Bürgerentscheid ins Spiel gebracht. Zwar betont er, dass der Gemeinderat als zentrales Gremium im Herbst 2025 über die Zukunft des Projekts entscheiden werde, doch er schließt eine direkte Abstimmung der Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger nicht aus.

Wörtlich heißt es in einer Pressemitteilung: „Das heißt aber nicht, dass wir uns einem Bürgerentscheid verwehren. Ganz im Gegenteil: Die Bürgerschaft ist unser wichtigster Auftraggeber.“ Zunächst müsse jedoch der Gemeinderat beraten und beschließen. Sollte die Bevölkerung danach ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen, werde die Verwaltung dies „sorgfältig umsetzen und begleiten“.

Die Stadtverwaltung will den alten Plan (blau) umsetzen. Der Zweckverband Stadtbahn die Alternativtrasse (rot). Aufgrund dieses Zwists kommt es jetzt zu schwerwiegenden Beschlüssen. Foto: Manfred Zapletal

Los geht der Prozess mit der Gemeinderatssitzung am 22. Oktober, in der über die vorliegenden Lucie-Anträge entschieden werden soll – eine Art Schicksalstag für die Stadtbahn. „Ich habe dem Gemeinderat und allen Bürgerinnen und Bürgern zugesichert, dass wir noch in diesem Herbst zu einer Entscheidung kommen werden“, erklärt Oberbürgermeister Knecht. „An diesem Versprechen halte ich fest.“