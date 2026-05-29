Im Rahmen der Brenner-Blockade sperrt Österreich nicht nur die Grenze zu Italien. Auch auf der B 182 gilt ein absolutes Verbot für Fahrräder – die Autobahn darf man nicht betreten.

Wer am Samstag, 30. Mai 2026, die Brenner-Region sportlich oder im Alltag auf zwei Rädern durchqueren möchte, steht vor unerwarteten Hindernissen. Wer sich darauf gefreut hatte, wie zu Zeiten der Ölkrisen in den 70er Jahren einmal auf der Autobahn spazieren gehen oder mit dem Drahtesel unterwegs zu können, der wird dieses Wochenende enttäuscht.

Im Zuge behördlicher Maßnahmen und einer angemeldeten Protest-Demo greifen am Brenner drastische Sperren, die nicht nur den motorisierten Verkehr betreffen, sondern auch Radfahrer und Fußgänger. Da kennt Österreich kein Pardon.

Autofreier Sonntag 1973 in München. Foto: imago images/Heinz Gebhardt

Eintägiges Fahrradverbot auf der Brenner-Bundesstraße B 182

Aus Sicherheitsgründen wird am 30. Mai 2026 zwischen 11 und 19 Uhr ein absolutes Fahrverbot für Fahrräder auf der B 182 Brennerstraße verhängt. Betroffen ist der zentrale Abschnitt zwischen der Stefansbrücke und der Auffahrt Schönberg im Stubaital. Die Behörden machen hierbei keine Ausnahmen: Das Verbot gilt ausnahmslos für den Ziel- und Quellverkehr sowie für den gesamten Durchzugsverkehr.

Auch die gesperrte Brenner-Autobahn A13 ist für Radfahrer und Fußgänger absolut tabu! Ein Betreten oder Befahren ist strikt verboten – mit Ausnahme des unmittelbaren Bereichs der angemeldeten Protestversammlung.

Die Anfahrt für Teilnehmer aus Nord- und Südtirol erfolgt per ÖPNV zum Bahnhof Matrei am Brenner. Die eigentliche Kundgebung findet ab 13 Uhr direkt bei der dortigen Autobahnauffahrt statt. Von der Bahnstation aus geht es dann zu Fuß weiter auf die gesperrte Brennerautobahn.

Ausweichrouten für Radtouren am Brenner

Wer die Region dennoch auf dem Rad passieren muss oder eine Wochenendtour geplant hat, wird auf die offiziell ausgewiesenen Ausweichstrecken verwiesen. Die Mobilität auf zwei Rädern ist temporär nur über folgende Routen möglich:

L 38 Ellbögener Straße

Stubai-Radroute 19

Die ach so umweltbewussten Tiroler Autogegner zeigen sich mit ihrer Blockade paradoxerweise nicht gerade zweiradfreundlich. Radler – um nicht zu sagen „Radfahrende“ – sollten für ihre Touren am Samstag also besser andere Regionen wählen als den Brennerpass. Und auch ein sportlicher Ausflug für Demonstranten ist nicht ohne weiteres möglich – zumindest nicht über die Autobahn und Bundesstraße. Womit dem Brenner-Protest natürlich auch ein Teil seiner potenziellen Originalität genommen wird...