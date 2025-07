Zwei deutsche Bergsteiger werden nach einer Wandertour in Österreich tot gefunden. Bei den Leichen handelt es sich um eine 28-jährige Frau und ihren 34-jährigen Begleiter.

red/AFP 02.07.2025 - 11:38 Uhr

Zwei deutsche Bergsteiger sind nach einer Wandertour in Österreich tot geborgen worden. Nach einer mehrstündigen Suchaktion seien in Tirol die Leichen einer 28-jährigen Frau und ihres 34 Jahre alten Begleiters entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie waren demnach nach einer Tour im Bereich der Geraer Hütte in Vals in der Nacht zum Dienstag als vermisst gemeldet worden.