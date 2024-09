Die Stadt Stuttgart will in ihren Kitas wieder hin zu festen Gruppen – weg vom so genannten Offenen Konzept. Das passe nicht mehr zu den herausfordernden Kindern heißt es. Auch von anderer Seite gibt es Kritik, dass in Kitas zu viel selbstbestimmt gespielt wird – und zu wenig auf die Schule vorbereitet. Ist das Unbehagen gerechtfertigt?

Lisa Welzhofer 09.09.2024 - 15:21 Uhr

Dass sie sehr gute Arbeit leisten, haben sie in der Kita St. Franziskus in Benningen am Neckar schriftlich. Der Eingangsbereich, eine kleine Hall of fame: 3. Preis der Stiftung für Kinderförderung. 2. Platz beim Deutschen Lesepreis für herausragende Sprach- und Leseförderung. Lobende Erwähnung in der Kategorie Politisches Engagement vom Deutschen Kinderhilfswerk. Und, so etwas wie der Oskar der frühkindlichen Bildung: 2. Platz im Wettbewerb „Kita des Jahres“ 2020. Als das Kultusministerium Baden-Württemberg 2023 eine Kampagne für den Erzieherberuf startete, drehten sie einen der Werbefilme dort.