Offensivmann des VfB Stuttgart Führich furios – fährt der Flügelstürmer zur WM?
Chris Führich zeigt seit Monaten starke Leistungen, die sich auch in Zahlen zeigen. Wird der Bundestrainer Julian Nagelsmann das honorieren?
Chris Führich zeigt seit Monaten starke Leistungen, die sich auch in Zahlen zeigen. Wird der Bundestrainer Julian Nagelsmann das honorieren?
Es gab fernab des satten Sonnenscheins über Sinsheim nicht viele Lichtblicke aus der Sicht des VfB Stuttgart am Samstagnachmittag. Die erste Hälfte im Liga-Spiel bei der TSG Hoffenheim geriet ziemlich finster. Düster waren die Aussichten angesichts eines rabenschwarzen Tags, den die Weiß-Roten in den ersten 45 Minuten zunächst erwischt hatten.