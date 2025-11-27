Ola Källenius blickt auf einen Markt mit mehr als 100 Rivalen – und setzt auf eine neue Strategie, um Mercedes in China auf Kurs zu halten. Was er sich davon verspricht.
27.11.2025 - 09:16 Uhr
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius erwartet weiter schwierige Bedingungen in China. „Nach Corona sieht man, dass die Marktdynamik nicht ganz so ist, wie es sie 15, 20 Jahre lang war. Und das gepaart mit einer unglaublichen Wettbewerbsintensität. 100 Automobilfirmen buhlen um einen Markt, der vielleicht 30 bis 40 halten kann“, sagte Källenius der „Automobilwoche“. Eine Bereinigung stehe bevor, werde aber dauern. „Das heißt, dass diese hohe Wettbewerbsintensität für die nächsten Jahre zunächst erhalten bleibt.“