Die Oldtimer-Messe Retro Classics zieht von Donnerstag bis Sonntag wieder Zehntausende von Besuchern an. Wir haben die ersten Bilder von Oldies und Ständen.

In den Hallen der Messe Stuttgart auf den Fildern ist von diesem Donnerstag bis Sonntag wieder alles rund um historische Fahrzeuge geboten. Zur Retro Classics 2026 werden Zehntausende von Besuchern erwartet. Hochglanzpolierte Klassiker, für die zum Teil sechsstellige Verkaufspreise aufgerufen werden, Alltagsfahrzeuge mit Patina, historische Zweiräder, Busse und Nutzfahrzeuge – Oldtimer-Fans jeglicher Art kommen auf ihre Kosten. Wer für seinen Klassiker Ersatzteile sucht, neue Werkzeuge oder gar eine Hebebühne für seine Schrauberwerkstatt benötigt, wird ebenso fündig wie Liebhaber von Autoprospekten, alten Blechschildern und Miniatur-Automodellen. Die Oldtimer-Messe mit zahlreichen Sonderschauen ist einer der Pflichttermine für Liebhaber automobiler Klassiker aus ganz Europa.

Oldtimer-Versteigerung einer der Höhepunkte Die Oldtimer-Auktion von Classicbid am Samstagnachmittag in Halle 1 ist traditionell ein Publikumsmagnet. Modelle von Porsche und Mercedes ziehen bei der Versteigerung erfahrungsgemäß die größte Aufmerksamkeit auf sich. Auch beliebt sind die zahlreichen Automarken- und -modell-Clubs, die mit viel Besitzerstolz ihre Fahrzeuge präsentieren.

Zum 25-jährigen Jubiläum der Messe widmet sich Retro Classics gemeinsam mit der Solitude GmbH zudem einer der größten Persönlichkeiten des deutschen Motorsports: dem im Alter von 97 Jahren kürzlich verstorbenen Hans Herrmann. Im Atrium der Messe können sich Besucher von der schwäbischen Rennfahrerlegende verabschieden, bedeutende Stationen seiner Karriere erleben und „zugleich sehen, wie junge Petrolheads seine Leidenschaft in die nächste Generation tragen“, wie die Retro-Macher mitteilen.

Hans Herrmann beim Grand Prix von Frankreich in Reims, 1954. Auf der Retro Classics wird der im Januar verstorbenen schwäbischen Rennfahrerlegende gedacht. Foto: Mercedes-Benz AG

Retro Classics in Stuttgart (19.2.-22.2.2026)

• Die Retro Classics geht von Donnerstag bis Sonntag; die Hallen sind am Donnerstag von 11 bis 19 Uhr, an den anderen Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

• In der Vergangenheit waren bis zu 90 000 Besucher vor Ort.

• Der Eintritt für alle vier Tage kostet online 66 Euro. Das Tagesticket ist online für 25 Euro zu haben, ermäßigt für 20 Euro.

• Die Oldtimer-Auktion startet am Samstag, 15 Uhr, in Halle 1.

• Auf einer Ausstellungsfläche von 80 000 Quadratmetern präsentieren sich rund 1600 Aussteller.