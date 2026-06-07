Oldtimer-Rallye: Historische Autos im Kreis Böblingen unterwegs – Mit Präzision ans Ziel

Sie lassen die Herzen vieler Oldtimerfans schneller schlagen: Die Autos, die am Samstag auf den Parkplatz des Breuningerlands in Sindelfingen einfahren. Hinter den Fahrerinnen und Fahrern liegt eine 241 Kilometer lange Strecke von der Böblinger Motorworld in den Schwarzwald und zurück nach Sindelfingen.

Mit der Zieleinfahrt am Samstagnachmittag endet die zweitägige Paul-Pietsch-Classic. Die Oldtimer-Rallye findet zu Ehren des 2012 verstorbenen Gründers der Motor Presse Stuttgart statt. Kurz nach 15 Uhr taucht das erste Auto auf - ein Veritas RS aus dem Jahr 1947. Die Kinder des Rallye- Namensgebers sitzen drin: hinter dem Steuer Peter-Paul Pietsch, neben ihm seine Schwester Patricia Scholten-Pietsch.

Um was es bei der Paul Pietsch Classic geht

Bei einer Rallye mitfahren, die nach dem eigenen Vater benannt ist? „Das ist etwas ganz Besonderes“, sagt Scholten-Pietsch, die in Holzgerlingen wohnt und die Paul Pietsch Verlage in Stuttgart leitet. Die Rallye sei nicht nur eine sportliche Herausforderung gewesen, sondern habe auch Spaß gemacht: „Das war eine ganz tolle Strecke.“

Verantwortlich dafür ist Max Birnbreier. Er hat die Routen ausgearbeitet – für 108 teilnehmende Teams aus ganz Europa. Am Freitag ging es auf die Schwäbische Alb (280 Kilometer), am Samstag dann in den Schwarzwald (241 Kilometer). Bereits im September 2025 habe er mit den ersten Planungen begonnen, sagt Birnbreier. „Die Strecke sollte abwechslungsreich sein, keine Autobahn beinhalten und möglichst keine Bundesstraße“, zählt er Ansprüche auf.

Bei der Paul-Pietsch-Classic geht es nicht um Höchstgeschwindigkeiten, sondern um Präzision. „Es gibt Zeitkontrollen, und die Teilnehmer müssen auf die Sekunde genau sein“, sagt Bert Brandenburg, Leiter Events bei der Motor Presse Stuttgart. Gewinner ist derjenige, der am Ende die wenigsten Strafpunkte hat. „Richtig gut sind 300 Strafpunkte“, nennt Brandenburg als Anhaltspunkt.

Zwei Influencerinnen erfüllen sich Traum

Elektronische Hilfsmittel, auch Smartphones, sind verboten. Der Beifahrer – oder oft die Beifahrerin – hat die wichtige Aufgabe, zu navigieren. Die Teilnehmer haben ein Fahrtenbuch, mechanische Uhren und orientieren sich mithilfe von Karten. Bei Wertungsprüfungen stellen sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis. „Wir mussten beispielsweise 60 Meter in zehn Sekunden zurücklegen“, sagt Caroline Günther, die gerade aus einem roten Volvo P 1800 S Baujahr 1965 steigt. Das bedeutet: Zunächst die benötigte Geschwindigkeit ausrechnen, und dann so präzise wie möglich fahren.

Max Birnbreier hat die Strecken ausgetüftelt. Foto: Anke Kumbier

Caroline Günther hat navigiert, ihre Teampartnerin Nadine Wimmer ist gefahren. „Wir sind Influencer und wurden von Volvo eingeladen“, erklärt Wimmer ihre Teilnahme. Es sei ihr beider Wunsch gewesen mal bei einer Oldtimer-Rallye mitzufahren. Aus Großbritannien angereist sind Yvonne und Philipp Haslam. Sie fahren einen Jaguar XK 120 DHC von 1954. „Die Rallye war schön – nicht zu lang und nicht zu schwierig“, sagt Yvonne Haslam auf Englisch.

Ebenfalls einen zufriedenen Eindruck macht das Ehepaar Leo und Alix Meyers aus Luxemburg. „Man sieht Ecken und Landschaften, die man sonst nicht gesehen hätte“, freut sich Léon Meyers. Nur der Verkehr und die Straßenführung in Sindelfingen hätte ihnen etwas Schwierigkeiten bereitet. Das Luxemburger Ehepaar fährt das älteste Auto der Rallye, einen Invicta S-Type von 1932.

Oldtimer sammeln als Leidenschaft

Auf der Rallye seien sie meist mit 80 und 100 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. „Der könnte aber auch 140 fahren“, sagt Léon Meyers, der mehrere Oldtimer besitzt. Wie viele genau, will er nicht preisgeben. „Oldtimersammeln ist wie ein Virus, das man sich einfängt und nie mehr los wird“, sagt er und lacht.

Manchmal überträgt sich die Oldtimer-Leidenschaft auch vom Vater auf den Sohn, wie bei Jürgen Hornung und seinem Sohn Neil Hilbrig. Die beiden waren mit einem Austin Healey 3000 MKII Baujahr 1961 unterwegs. Der Vater am Steuer, der Sohn als Navigator – noch. „So langsam komme ich in ein Alter, in dem ich den auch fahren darf“, meint Hilbig schmunzelnd. Um bei der Rallye gut abzuschneiden, müsse man sein Auto gut kennen. „Es geht um Präzision und um die richtige Geschwindigkeit.“

Und immer wieder um Spaß. Von Konkurrenz ist wenig zu merken. Gewinner gibt es am Ende trotzdem: Georg Alex Weidmann und Curt Bloss mit einem Porsche 914-6 von 1970. Sie haben auf beiden Strecken nur 417 Strafpunkte gesammelt und sich so den ersten Platz gesichert.