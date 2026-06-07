Oldtimer-Rallye Historische Autos im Kreis Böblingen unterwegs – Mit Präzision ans Ziel
Die Paul Pietsch Classic hat mehr als 100 Oldtimer in den Kreis Böblingen gelockt. Von Porsche, über Bentley bis hin zum VW Käfer ist - fast - alles dabei.
Die Paul Pietsch Classic hat mehr als 100 Oldtimer in den Kreis Böblingen gelockt. Von Porsche, über Bentley bis hin zum VW Käfer ist - fast - alles dabei.
Sie lassen die Herzen vieler Oldtimerfans schneller schlagen: Die Autos, die am Samstag auf den Parkplatz des Breuningerlands in Sindelfingen einfahren. Hinter den Fahrerinnen und Fahrern liegt eine 241 Kilometer lange Strecke von der Böblinger Motorworld in den Schwarzwald und zurück nach Sindelfingen.