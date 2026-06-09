Die Schützgilde Diana macht ihr Schützenhaus am Samstag zu einem Saloon mit Musik und Tanz, bevor sich am Sonntag außergewöhnliche Oldtimer präsentieren.

Der gemeine Mitteleuropäer kann einen Stetson nicht nur an Fasnet oder im Rahmen einer USA-Reise tragen. Gelegenheit, diesen typischen Western-Hut aufzuziehen, gibt es am Wochenende auch im Rutesheimer Schützenhaus. Am Samstag, 13. Juni, lädt die Schützengilde Diana zum Wildwest-Fest ein. Am Sonntag, 14. Juni, wird der Platz vor dem Schützenhaus zur Paradefläche für historische Oldtimer und Schlepper aller Art.

Doch zunächst zunächst sind die Western-Fans am Zug. Zwar heißt es am Samstag bei der Diana nicht 12 Uhr mittags wie einst im legendären Streifen mit Gary Cooper und Grace Kelly. Dafür rauchen ab 13 Uhr sinnbildlich die Colts. Der beliebte Fernseh-Marshall Matt Dillon und seine Gehilfe Festus greifen aber nicht zu den den Waffen. Dass müssen in Rutesheim die Gäste schon selbst erledigen.

Fast wie bei Miss Kitty

Die Erwachsenen können sich mit Revolvern und Unterhebelgewehren aus der Wild- West-Zeit in verschiedenen Disziplinen, etwa Zeit-Geschicklichkeitsschießen oder Schießen auf Büffelscheiben, üben. Jugendliche ab 14 Uhr Jahre dürfen in Begleitung mitmachen. Für diese ist auch eine Lichtschießanlage geöffnet.

Dass das Essen auch eher an das Speiseangebot in Miss Kittys Saloon in Dodge City erinnert, liegt nahe. Das Team von der Schützengilde wirft den Grill an und kocht den deftigen Westerntopf. Von 18 Uhr an geht’s dann rund. Die Band Arizona-Fire spielt zum Tanz auf, und jenen die in Western-Kleidung kommen, winkt eine Belohnung.

Unsere Empfehlung für Sie Schützengilde Diana feiert Der Wilde Westen von Rutesheim Beim Fest der Rutesheimer Schützengilde durften auch Gäste unter Aufsicht zur Waffe greifen. Für viele Besucher ein sehr besonderes Erlebnis.

Wer am Sonntagmorgen wieder fit ist, kann ab 10 Uhr zum Weißwurstfrühstück vorbeischauen. Dann werden auch die ersten Oldtimer am Schützenhaus eintreffen. Das Rutesheimer Schleppertreffen ist schon seit vielen Jahren weit mehr als ein Geheimtipp. Hier gibt es echte Schätzchen zu sehen, übrigens auch etliche Zweiräder.

Dass am Sonntag dann ohne Westernhut auf den verschiedenen Anlagen die eigenen Schießkünste erprobt werden können, versteht sich von selbst. Und verhungern muss natürlich ebenfalls niemand. Das Schützenhaus der SG Diana liegt an der Landstraße zwischen Rutesheim und Flacht. Der Weg ist ausgeschildert.