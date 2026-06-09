Die Schützgilde Diana macht ihr Schützenhaus am Samstag zu einem Saloon mit Musik und Tanz, bevor sich am Sonntag außergewöhnliche Oldtimer präsentieren.
09.06.2026 - 16:06 Uhr
Der gemeine Mitteleuropäer kann einen Stetson nicht nur an Fasnet oder im Rahmen einer USA-Reise tragen. Gelegenheit, diesen typischen Western-Hut aufzuziehen, gibt es am Wochenende auch im Rutesheimer Schützenhaus. Am Samstag, 13. Juni, lädt die Schützengilde Diana zum Wildwest-Fest ein. Am Sonntag, 14. Juni, wird der Platz vor dem Schützenhaus zur Paradefläche für historische Oldtimer und Schlepper aller Art.