In Weissach sind die Oldtimer los, in Hausen die Enten. In Eltingen wird der Sommer gefeiert.

Ulrike Otto 07.07.2025 - 09:18 Uhr

Ein VW Käfer hier, ein Heinkel-Mofa da und an der Straße jede Menge historische Schlepper – das ist das Oldtimertreffen in Weissach in Kurzform. Am Marktplatz und rings um das Rathaus haben sich am Sonntag an die 400 Fahrzeuge eingefunden. Zur 22. Ausgabe des Treffens ist auch der Feurige Elias gefahren, die historische Dampflok mit Museumszug der Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen (GES), die sonst im Bahnhofsschuppen schlummert.