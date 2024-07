Zum 21. Mal hat der Oldtimer Club Weissach zum großen Treffen auf dem Marktplatz geladen. Rund 400 Fahrzeuge rollten durch die kleine Gemeinde.

Sophia Herzog 07.07.2024 - 17:38 Uhr

„So einen hatte ich früher auch mal“, dieser Satz fiel am Sonntag beim Oldtimertreffen in Weissach wohl häufiger. Die traditionelle Veranstaltung des hiesigen Oldtimer Clubs fand zum inzwischen 21. Mal statt. Durch die Straßen der Strudelbachgemeinde brausten zu diesem Anlass also: Autos, Motorräder, Mopeds, Traktoren und sogar das ein oder andere Sonderfahrzeug, alle älter als 30 Jahre und rund 400 Stück an der Zahl.