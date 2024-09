Oldtimertreffen in Winterbach

Am Sonntag haben beim Treffen der Oldtimerfreunde Rems-Murr zahlreiche Besitzer ihr Heilig’s Blechle vor der Strandbar 51 in Winterbach präsentiert. Wir haben die Bilder dazu.

Frank Rodenhausen 08.09.2024 - 16:27 Uhr

Es herrscht eine ungewöhnliche Dichte an betagten, aber bestens erhaltenen Fahrzeugen am Sonntag in Winterbach: Zahlreiche Autoliebhaber haben den letzten Tag der Sommerferien genutzt, um ihr Heilig’s Blechle auszufahren. Das Ziel ist die Strandbar 51. Dorthin hatten die Oldtimerfreunde Rems-Murr eingeladen.