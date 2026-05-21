Der Unfallfahrer wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt – und er muss den Opfern Schadenersatz zahlen. Viel zu wenig, meinen viele Leser.
21.05.2026 - 11:31 Uhr
Im Prozess gegen den Unfallfahrer, der im vergangenen Jahr am Olgaeck in Stuttgart in eine Menschengruppe gefahren war und dabei eine Frau tötete, ist am Mittwoch ein Urteil gefallen. Der 43-Jährige wurde vom Schöffengericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, außerdem muss er 400.000 Euro an die Opfer zahlen. Am Amtsgericht spielten sich am Mittwoch emotionale Szenen ab.