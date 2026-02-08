Der schlimme Sturz von Lindsey Vonn war ein Schock am dritten Tag der Olympischen Spiele von Mailand und Cortina d’Ampezzo. Danach begannen die Diskussionen.
08.02.2026 - 14:24 Uhr
Als um 13.45 Uhr die Erstplatzierten zur Siegerehrung schritten, war die Entgegennahme der Medaillen nach dem Abfahrtsrennens in Cortina d’Ampezzo etwas von den Ereignissen zuvor überschattet. Die Dritte, die Italienerin Sofia Goggia, wurde zwar gefeiert. Die Deutsche Emma Aicher zeigte ihre Silbermedaille in Richtung Tribüne. Und für Breezy Johnson erklang kurz darauf die Nationalhymne. Die US-Amerikanerin legte die Hand auf ihr Herz, sang mit – und weinte. Vor Freude über ihren Sieg. Aber sicher auch, weil sie in Gedanken bei ihrer Teamkollegin war.