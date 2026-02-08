Lindsey Vonn wollte Gold in Cortina d’Ampezzo gewinnen. Dann stürzte sie schwer und verletzte sich erneut. Nun haben sich ihr Vater und ihre Schwester geäußert.

Die Bilder gingen um die Welt – und es waren keine schönen. Anstatt um Gold zu kämpfen, stürzte Lindsey Vonn in der olympischen Abfahrt von Cortina d’Ampezzo schon nach wenigen Sekunden. Der US_Star. angetreten trotz eines Kreuzbandrisses, musste abtransportiert werden. Eine erste vage Information zum Gesundheitszustand ergab, dass sich die 41-Jährige den Unterschenkel gebrochen habe.

Derweil hat sich der Vater der Skirennläuferin geäußert. „Es bricht mir das Herz“, sagte Alan Kildow gegenüber der „Sportschau“. Er ergänzte: „Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Unglücklicherweise war es nicht ihr Tag. Das ist herzzerreißend.“ Wie viel andere verwies aber auch der Papa auf den Kampfgeist seiner Tochter, die schon zahlreiche Stürzte und Verletzungen hat wegstecken müssen: „Sie ist so eine Kriegerin, sie ist so eine starke Kämpferin.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte er Lindsey noch nicht sprechen können. Aber er betonte: „Wenn ich die sehe, sage ich ihr, dass sie ein fantastischer Champion ist. Ich könnte nicht stolzer sein auf sie.“ Vonn war 2019 vom alpinen Skirennsport zurückgetreten, startete dann aber ein Comeback, dass sie mit Gold in Cortina krönen wollte. Sie war zurück in der Weltspitze, gewann Rennen, zog sich kurz vor den Spielen aber einen Kreuzbandriss zu. Dennoch startete sie am Sonntag in der Abfahrt.

Nach 13 Sekunden Fahrzeit blieb sie an einem Tor hängen und stürzte. „Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten“, sagte ihre Schwester Karin Kildow, „wenn so etwas passiert, hofft man sofort, dass es ihr gut geht. Wenn man sieht, wie die Tragen aufgestellt werden, ist das kein gutes Zeichen. Es war beängstigend.“

Das Rennen gewann Vonns Teamkollegin Breezy Johnson vor Emma Aicher aus Deutschland. Dritte wurde die Italienerin Sofia Goggia.