Lindsey Vonn wollte Gold in Cortina d’Ampezzo gewinnen. Dann stürzte sie schwer und verletzte sich erneut. Nun haben sich ihr Vater und ihre Schwester geäußert.
08.02.2026 - 17:52 Uhr
Die Bilder gingen um die Welt – und es waren keine schönen. Anstatt um Gold zu kämpfen, stürzte Lindsey Vonn in der olympischen Abfahrt von Cortina d’Ampezzo schon nach wenigen Sekunden. Der US_Star. angetreten trotz eines Kreuzbandrisses, musste abtransportiert werden. Eine erste vage Information zum Gesundheitszustand ergab, dass sich die 41-Jährige den Unterschenkel gebrochen habe.