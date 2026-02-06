Alle Infos zur Eröffnungfeier im Überblick:

Veranstaltung : Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele

: Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Datum : 6. Februar 2026

: 6. Februar 2026 Uhrzeit : 20 Uhr

: 20 Uhr Ort : Guiseppe-Meazza-Stadion in Mailand

: Guiseppe-Meazza-Stadion in Mailand Weitere Orte: Cortina d’Ampezzo, Bormio und Predazzo

Diese Stars treten bei der Eröffnungsfeier auf

Bestätigt sind Auftritte von Musik-Stars wie Andrea Bocelli, Mariah Carey und Lang Lang. Das olympische Feuer wird simultan in Mailand und Cortina entzündet.

Übertragung: Wer zeigt die Eröffnungsfeier live?

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 wird in Deutschland live im Free-TV übertragen:

Free-TV : ARD, Eurosport 1

: ARD, Eurosport 1 Pay-TV : -

: - Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Discovery+, HBO Max, DAZN

Wer sind die deutschen Fahnenträger?

Die Entscheidung über die deutschen Fahnenträger ist zwei Tage vor der Eröffnungsfeier gefallen. Skispringerin Katharina Schmid und Eishockeyspieler Leon Draisaitl werden die deutsche Fahne tragen. Nominiert waren mehrere Athletinnen und Athleten aus unterschiedlichen Wintersportarten. Das deutsche Team reist mit mehr als 140 Sportlerinnen und Sportlern nach Italien. Deutsche Olympia-Fans hatten die Möglichkeit für ihre Favoriten als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am 6. Februar abzustimmen.

Eishockey-Star Leon Draisaitl und die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid gehörten zu den Kandidaten für die Wahl. Zudem zählten auch die Olympiasieger Johannes Rydzek (Nordische Kombination), Laura Nolte (Bob) und Tobias Wendl (Rodel-Doppelsitzer) sowie Snowboard-Hoffnung Ramona Hofmeister zur Vorauswahl, wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bekanntgab.