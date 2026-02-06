Am Freitag findet die Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele statt. Wo wird die Zeremonie live im TV und Stream übertragen? Alle Infos hier.

Digital Desk: Kai Winderl

Vier Jahre nach den coronabedingten Geisterspielen von Peking kehren die Fans zu Winter-Olympia zurück. In Mailand und Cortina d'Ampezzo wird Geschichte geschrieben. Erstmals teilen sich zwei Orte offiziell die Gastgeberrolle. Und dennoch müsste es statt Mailand und Cortina eigentlich Nord-Italien heißen. Denn die Spiele erstrecken sich auf eine Fläche von etwa 22.000 Quadratkilometer und machen sie zu den ersten dezentralen Spielen der Geschichte

 

Alle wichtigen Informationen rund um die Eröffnungsfeier bei den Olympischen Spielen 2026 im Überblick.

Wann findet die Eröffnungsfeier statt?

Am Freitag, dem 6. Februar 2026, um 20 Uhr beginnt die Zeremonie im Guiseppe-Meazza-Stadion von Mailand. Dezentrale Spiele führen allerdings auch zu einer dezentralen Feier, weshalb Teile der Show neben Mailand auch in Cortina d’Ampezzo, Bormio und Predazzo aufgeführt werden. Das Thema „Harmonie“ soll die Verbindung zwischen Städten (Mailand) und der alpinen Natur (Cortina) symbolisieren.