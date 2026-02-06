Am Freitag findet die Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele statt. Wo wird die Zeremonie live im TV und Stream übertragen? Alle Infos hier.
06.02.2026 - 09:37 Uhr
Vier Jahre nach den coronabedingten Geisterspielen von Peking kehren die Fans zu Winter-Olympia zurück. In Mailand und Cortina d'Ampezzo wird Geschichte geschrieben. Erstmals teilen sich zwei Orte offiziell die Gastgeberrolle. Und dennoch müsste es statt Mailand und Cortina eigentlich Nord-Italien heißen. Denn die Spiele erstrecken sich auf eine Fläche von etwa 22.000 Quadratkilometer und machen sie zu den ersten dezentralen Spielen der Geschichte