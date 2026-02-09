 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Rodelt er bis 2030? Felix Loch lässt sich alle Optionen offen

Olympia 2026 Rodelt er bis 2030? Felix Loch lässt sich alle Optionen offen

Olympia 2026: Rodelt er bis 2030? Felix Loch lässt sich alle Optionen offen
1
Noch kein Abschiedsgruß: Felix Loch nach Platz sechs in Cortina d’Ampezzo Foto: Robert Michael/dpa

Das Olympiarennen verlief enttäuschend für Rodler Felix Loch. Dennoch ist seine olympische Karriere noch nicht zwangsläufig beendet. Fährt der 36-Jährige auch 2030 noch mit?

Sport: Dirk Preiß (dip)

Es sah ja durchaus nach einem Moment des Abschieds aus. Gerade war Felix Loch auf der olympischen Eisbahn von Cortina d’Ampezzo ins Ziel gefahren. Schon da war klar: Mit einer Medaille wird es diesmal nichts werden – trotz bester Vorleistungen im Weltcup. Als am Ende Sechster stieg der Bayer beim Sieg von Teamkollege Max Langenhan vom Schlitten – und fiel seinem Vater und langjährigem Trainer Norbert Loch in die Arme. Es flossen Tränen – und man stellte sich unweigerlich die Frage: Endet hier gerade eine große olympische Karriere?

 

Die Antwort hätte eindeutig ausfallen können. Denn: Felix Loch ist 36 Jahre alt, die nächsten Winterspiele finden erst in vier Jahren statt, seine drei Goldmedaillen hat er längst in der Vitrine liegen – und das Familienleben hat für den Olympiasieger zuletzt durchaus an Bedeutung gewonnen. Zwar hat er schon verkündet, dass er im Weltcup weiterrodeln möchte – aber noch einmal vier Jahre lang?

Unsere Empfehlung für Sie

Olympia 2026: Große Emotionen – Max Langenhan denkt nach Sieg an verstorbenen Trainer

Olympia 2026 Große Emotionen – Max Langenhan denkt nach Sieg an verstorbenen Trainer

Rodler Max Langenhan hat das erste Gold für das deutsche Team bei den Olympischen Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo geholt. Danach wurde er besonders emotional.

„Wir werden das“, sagte Loch, „von Jahr zu Jahr entscheiden.“ Das klingt einerseits nach einem Abschied auf Raten, zumal die WM am Königsee 2028 ein schönes Karriereende in der Heimat bedeuten würde. Aber: Ein Limit wollte sich der Vater von zwei Söhnen nicht setzen. „Wenn nichts zwickt und zwackt und ich sehe, dass ich noch vorne mitfahren kann“, sagte er, könne es ja immer noch ein Jahr werden. Am Ende werde man sehen, ob das dann „eines, zwei, drei, vier oder acht“ werden. Obwohl er „kein Bauchmensch“ sei, erwartet er in der Frage nach dem Zeitpunkt des Karriereendes irgendwann „eine Bauchentscheidung“.

Was sicher ist: Die Olympiabahn 2030 wäre kein Neuland für Felix Loch. Im französischen La Plagne war er bereits oft zum Testen des Materials. Am neuen Eiskanal von Cortina hat er sich dagegen die Zähne ausgebissen. „Bitter“ seien die vergangenen zwei Tage gewesen, sagte Felix Loch. Oben habe er immer Fehler gemacht und Zeit verloren, die unten nicht mehr aufzuholen war. Zudem habe er „nie das richtige Set-up beim Material gefunden“.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Gegen die Kälte – welche Kopfbedeckung darf es sein?

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Gegen die Kälte – welche Kopfbedeckung darf es sein?

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.

Mit seiner Frau Lisa wird er nun dennoch noch bis Ende der Woche in Cortina bleiben. Die Söhne, die am Wochenende auch an der Bahn waren, „dürfen“ dagegen wieder in die Schule. Und nach den Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezo dann mitverfolgen, ob ihr Papa den Gesamtweltcup gewinnt.

Vor Olympia war Felix Loch nämlich in Topform. Einen Punkt liegt er in der Gesamtwertung vor dem Österreicher Jonas Müller, zwei Rennen stehen noch aus. Dann kommt der Moment des Abschieds – aber nur aus dieser Saison.

Weitere Themen

Olympia 2026: Rodelt er bis 2030? Felix Loch lässt sich alle Optionen offen

Olympia 2026 Rodelt er bis 2030? Felix Loch lässt sich alle Optionen offen

Das Olympiarennen verlief enttäuschend für Rodler Felix Loch. Dennoch ist seine olympische Karriere noch nicht zwangsläufig beendet. Fährt der 36-Jährige auch 2030 noch mit?
Von Dirk Preiß
Eiskunstlauf bei Olympia 2026: Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Eiskunstlauf bei Olympia 2026 Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Eiskunstlauf fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
Von Florian Huth
Olympia 2026: „Unglaublich mutig“ – Coach Aksel Lund Svindal äußert sich zu Lindsey Vonn

Olympia 2026 „Unglaublich mutig“ – Coach Aksel Lund Svindal äußert sich zu Lindsey Vonn

Über den Zustand von Lindsey Vonn ist bislang nichts weiter bekannt geworden. Nun aber hat sich ihr Trainer Aksel Lund Svindal zu Wort gemeldet.
Von Dirk Preiß
Olympia 2026: Olympiasieger Langenhan – einst „Spaghetti-Arme“, jetzt Kraftprotz in Eiskanal

Olympia 2026 Olympiasieger Langenhan – einst „Spaghetti-Arme“, jetzt Kraftprotz in Eiskanal

Der Rodler Max Langenhan hat am Tag nach seinem Olympiasieg über seine Karriere sinniert. Aus dem Kleinsten ist der größte Rodler von Cortina d’Ampezo geworden. Der noch was vorhat.
Von Dirk Preiß
Olympia-Kolumne: Es müllert auch bei den Winterspielen

Olympia-Kolumne Es müllert auch bei den Winterspielen

Die Namensliste der Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen ist voller Poesie – nicht nur wegen Francesca Lollobrigida und Christoph Danksagmüller.
Von Jochen Klingovsky
Olympia 2026: Kronen, Konfetti, kaputte Medaille! So haben die Biathleten Bronze gefeiert

Olympia 2026 Kronen, Konfetti, kaputte Medaille! So haben die Biathleten Bronze gefeiert

Wenn es um Stimmung im deutschen Biathlon-Team geht, hat David Zobel den Hut auf. Der machte die emotionale Ansprache vor dem Rennen, der gab bei der Party im Teamhotel den Takt vor.
Von Werner Gallbronner
Frisch Auf Göppingen: Letzte Personalie geklärt: Oskar Sunnefeldt verlängert

Frisch Auf Göppingen Letzte Personalie geklärt: Oskar Sunnefeldt verlängert

Frisch Auf Göppingen hat den Vertrag mit Rückraumspieler Oskar Sunnefeldt um ein Jahr verlängert. Damit steht der Kader des Handball-Bundesligisten für die kommende Saison.
Von Jürgen Frey
Olympische Winterspiele 2026: Gold, Silber und Bronze - So viel Geld sind die Medaillen wirklich wert

Olympische Winterspiele 2026 Gold, Silber und Bronze - So viel Geld sind die Medaillen wirklich wert

Auch bei den Olympisschen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist der Glanz der Medaillen trügerisch. Hinter dem edlen Schein steckt weit weniger Gold, als viele vermuten. So viel Geld sind Gold, Silber und Bronze bei den Winterspielen tatsächlich wert.
Von Florian Huth
TVB Stuttgart: Herr Mengon, wie unterscheiden sich Ihre Rollen bei Italien und beim TVB?

TVB Stuttgart Herr Mengon, wie unterscheiden sich Ihre Rollen bei Italien und beim TVB?

Simone Mengon ist der beste Handballer Italiens. Wie blickt der Spielmacher des TVB Stuttgart auf die EM, Bob Hanning und den Bundesliga-Re-Start gegen seinen Ex-Club ThSV Eisenach?
Von Jürgen Frey
Lindsey Vonn: Trump-Fans feiern ihr Sturz-Drama gehässig

„Karma“ Warum Trump-Fans den Sturz von Lindsey Vonn gehässig bejubeln

Statt Mitgefühl erntet Lindsey Vonn Hass aus dem MAGA-Lager. Warum die tragische Heldin zur Zielscheibe wurde - und wie vergiftet die Stimmung rund um das US-Team ist.
Von Michael Maier
Weitere Artikel zu Olympische Spiele Rodeln Felix Loch Cortina dAmpezzo
 
 