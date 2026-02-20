Olympia-Superstar Eileen Gu Erstes Gold nach dem Arroganz-Anfall?
Die Ski-Freestylerin ist eines der Gesichter der Spiele, obwohl sie noch keine Goldmedaille gewonnen hat: Jetzt will sich Eileen Gu den Olympiasieg in der Halfpipe holen.
Einst hat sich Eileen Gu aus dem alpinen Skisport zurückgezogen, weil ihrer Mutter die Abfahrten in den Bergen zu gefährlich waren. Doch der Grat, auf dem sie sich bewegt, ist schmal geblieben. Allerdings auf einer ganz anderen Ebene.