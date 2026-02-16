 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Deshalb ist Italien voll auf Gold-Kurs

Olympische Heim-Spiele Deshalb ist Italien voll auf Gold-Kurs

Olympische Heim-Spiele: Deshalb ist Italien voll auf Gold-Kurs
1
Federica Brignone ist aus italienischem Blickwinkel das Gesicht der Spiele. Foto: IMAGO/LaPresse

Italien will nicht nur ein guter Olympia-Gastgeber sein, sondern auch sportlich erfolgreich – und übertrifft sich selbst: Im Medaillenspiegel liegt das italienische Team auf Rang zwei.

Sport: Jochen Klingovsky (jok)

In der inoffiziellen Rangliste der schönsten Nationalhymnen steht „Il Canto degli Italiani“ (Das Lied der Italiener) ziemlich weit oben. Wer die schwungvolle Musik und den Text, der mit der bekannten Zeile „Fratelli d’Italia“ (Brüder Italiens) beginnt, nicht gleich im Ohr hat, muss sich nur eine der vielen Siegerehrungen der Olympischen Winterspiele anschauen. Die Chance, dabei die italienische Hymne zu hören, ist ziemlich hoch. Denn Italien ist nicht nur Gastgeber des Spektakels. Sondern auch die größte Überraschung.

 

„Was wir hier erleben“, sagte Biathletin Lisa Vittozzi nach ihrem Sieg in der Verfolgung, „wird Italien nie wieder vergessen.“ Es war ein Satz, der ausdrückte, mit wie viel Emotion, Leidenschaft, Stolz und Hingabe italienische Sportlerinnen und Sportler um Medaillen kämpfen – und wie ein ganzes Land hinter ihnen steht. Zugleich offenbarten die Worte der Olympiasiegerin aber, dass diese Ausbeute nicht zu erwarten war. Wie auch die Zahlen zeigen.

Der bisherige Rekord stammt aus Lillehammer

Das Nationale Olympische Komitee Italiens (Coni) hatte vor den Winterspielen das Ziel von 19 Podestplätzen ausgegeben und sich dabei auch am Rekordergebnis von Lillehammer 1994 orientiert. Damals gewann das italienische Team, vor allem dank Langlauf-Ikone Manuela Di Centa (2x Gold/2x Silber/1x Bronze), 20 Medaillen. Jetzt ist diese Bestmarke bereits übertroffen.

Doppel-Olympiasiegerin mit italienischer Flagge; Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida. Foto: IMAGO/BSR Agency

Derzeit steht Italien bei 22 Medaillen, acht (!) sind aus Gold – mehr als je zuvor. Das bedeutet Rang zwei in der Nationenwertung hinter Norwegen und ein großes Glücksgefühl, das sich auch in Schlagzeilen ausdrückt. Die „La Gazzetta dello Sport“ versah ihre Titelseite mit einer herzförmigen Schleife in den Nationalfarben und schrieb: „Italien kennt keine Grenzen mehr – Schulter an Schulter mit den Großmächten des Weltsports.“ Auch die „La Repubblica“ schwärmte: „Italiens Gefühl für Schnee – es gleitet dahin und surft auf den Wellen des Lebens.“

Federica Brignone – die „Königin von Olympia“

Neben Doppel-Olympiasiegerin Francesca Lollobrigida (Eisschnelllauf), der Großnichte von Filmdiva Gina Lollobrigida, ist Federica Brignone aus italienischem Blickwinkel das Gesicht der Spiele. Die Skifahrerin holte Gold im Super-G und im Riesenslalom, obwohl sie im März 2025 einen Totalschaden im Knie erlitten hatte. Doch „La Fede“ kämpfte sich zurück – und wird nun als „Königin von Olympia“ gefeiert, auch wenn sie dafür womöglich teuer bezahlen muss: „Ich habe mein Bein komplett ruiniert.“ Auf die Olympischen Heim-Spiele zu verzichten, war aber auch keine Alternative.

Unsere Empfehlung für Sie

Neuntes Olympia-Gold!: Kläbo ist der König der Winterspiele

Neuntes Olympia-Gold! Kläbo ist der König der Winterspiele

Langläufer Johannes Hösflot Kläbo gewinnt mit der norwegischen Staffel auch das vierte Olympia-Rennen. Mit neun Goldmedaillen ist er nun der erfolgreichste Winter-Olympionike.

Italien hat sich die Ausrichtung einiges kosten lassen, in die Infrastruktur und die Sportstätten flossen rund 3,5 Milliarden Euro. Zudem wurde die Förderung des Spitzensports, der 2018 in Pyoengchang (3x Gold/2x Silber/5x Bronze) und 2022 in Peking (2/5/2) hinter den Erwartungen geblieben war, erheblich erhöht. „Der Staat hat zuletzt eine Menge in den Wintersport investiert, denn man wollte bei den Spielen gute Athletinnen und Athleten haben“, sagte Rennläuferin Federica Brignone, „wir wurden besser und besser, es steckt kein Geheimnis dahinter.“

Passlers Doping-Suspendierung wird aufgehoben

In der Tat ist dieser Effekt vor Olympischen Spielen immer wieder zu sehen: Die Ausrichter entwickeln nicht nur den Ehrgeiz, perfekte Gastgeber zu sein, sondern auch sportlich möglichst erfolgreich. Manchmal mit allen Mitteln, wie der staatlich orchestrierte Dopingbetrug der Russen 2014 in Sotschi zeigte. In Italien wurde kurz vor der Eröffnungsfeier Biathletin Rebecca Passler überführt, deren Suspendierung das Berufungsgericht der italienischen Anti-Doping-Behörde aber wieder aufhob. Passlers Erklärung, sie habe beim Essen einer Schokocreme den selben Löffel benutzt wie ihre Mutter bei der Einnahme ihres Krebsmedikaments, war glaubhaft genug.

Unsere Empfehlung für Sie

Olympia 2026: Gold nach Horror-Verletzung – wie Federica Brignone das Unmögliche möglich macht

Olympia 2026 Gold nach Horror-Verletzung – wie Federica Brignone das Unmögliche möglich macht

Vor nicht einmal einem Jahr war Federica Brignone schwer verletzt. Nun ist die Italienerin Olympiasiegerin im Super-G. Wie hat sie das geschafft?

Logischerweise hilft den Italienern auch der Heimvorteil. In Sportarten wie Biathlon oder Eisschnelllauf, bei denen die Unterstützung der Fans anschiebt – aber natürlich auch im Eiskanal. Die deutschen Konkurrenten schätzten, dass die italienischen Rodler auf der neuen Bahn in Cortina bis zu zehnmal mehr Trainingsfahrten absolviert hatten, was sich vor allem für die Doppelsitzer auszahlte. Andrea Voetter/Marion Oberhofer und Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner holten innerhalb von einer Stunde Doppel-Gold – es war einer der emotionalen Höhepunkte für Italien.

Bleibt die Frage, wie’s weitergeht? Für die letzten sechs Tage der Spiele ist die Antwort klar: Italien wird noch mehr Medaillen holen und jede groß feiern. „Anschließend wird wichtig sein, dass wir mit der Sportförderung weitermachen und nicht nach Olympia sagen: Das war’s jetzt“, erklärte Federica Brignone passend zur Nationalhymne. Wo ist die Siegesgöttin Victoria?“, lautet eine weitere Textzeile, „sie möge Italien ihr Haupt zuneigen.“ Jetzt. Und in Zukunft.

Weitere Themen

Olympia 2026: Deutschlands Medaillen-Entscheidungen in der letzten Woche

Olympia 2026 Deutschlands Medaillen-Entscheidungen in der letzten Woche

Vier Goldmedaillen hat Deutschland bei den Olympischen Winterspielen bis jetzt gesammelt - wie viele können es in den nächsten Tagen noch werden?
Von Kai Winderl
Bayern: Tierquälerei im Reiten führt zu Turnierabbruch in München

Bayern Tierquälerei im Reiten führt zu Turnierabbruch in München

Nach dem abrupten Turnierende herrschen Entsetzen und Angst: Kinder sind verstört, Ermittlungen laufen.
Olympia 2026: Gold für den Bobclub Stuttgart? Für Johannes Lochner zum Greifen nah

Olympia 2026 Gold für den Bobclub Stuttgart? Für Johannes Lochner zum Greifen nah

Alle hatten ein enges Rennen erwartet – doch nach zwei von vier Läufen liegt Johannes Lochner 0,80 Sekunden vor Francesco Friedrich. Was er nun macht? „Keine Experimente.“
Von Dirk Preiß
Eiskunstlauf bei Olympia 2026: Wer überträgt die Kür der Paare heute live im TV und Stream?

Eiskunstlauf bei Olympia 2026 Wer überträgt die Kür der Paare heute live im TV und Stream?

Die Olympischen Winterspiele finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Hier findet ihr das komplette Programm im Eiskunstlauf.
Von Kai Winderl
Olympia 2026: Das Wehklagen und die Wirklichkeit

Olympia 2026 Das Wehklagen und die Wirklichkeit

Nach der Bronzemedaille in der Mixed-Staffel warten viele schon auf weiteres Edelmetall der deutschen Biathleten. Die Chance gibt es. Doch dazu braucht es schon einen perfekten Tag.
Von Werner Gallbronner
Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: US-Bobfahrer sind hart im Nehmen

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: US-Bobfahrer sind hart im Nehmen

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.
Von Amelie Schröer, Werner Gallbronner, Dirk Preiß und Jochen Klingovsky
Olympia 2026: Karriereende und Liebeserklärung – Christopher Grotheer steigt vom Schlitten

Olympia 2026 Karriereende und Liebeserklärung – Christopher Grotheer steigt vom Schlitten

Nach zweimal Bronze in Cortina d’Ampezzo beendet Christopher Grotheer seine Skeleton-Karriere – und überrumpelt damit selbst seine Frau.
Von Dirk Preiß
Italien: 18-jähriger Radprofi Francesco Mazzoleni bei Trainingsunfall gestorben

Italien 18-jähriger Radprofi Francesco Mazzoleni bei Trainingsunfall gestorben

Der italienische Radsportler Francesco Mazzoleni stirbt bei einem Trainingsunfall im Norden des Landes. Er wird nur 18 Jahre alt.
Olympia-Kolumne: Sicherheit geht vor

Olympia-Kolumne Sicherheit geht vor

Nicht nur, weil in Cortina die Gratis-Kondome ausgegangen sind, spielt das Thema Sicherheit auch bei den Olympischen Spielen im Norden Italiens eine wichtige Rolle.
Von Jochen Klingovsky
TVB Stuttgart: Viel Aufregung in Berlin – so sieht Trainer Misha Kaufmann das Dreifach-Rot

TVB Stuttgart Viel Aufregung in Berlin – so sieht Trainer Misha Kaufmann das Dreifach-Rot

Der TVB Stuttgart kassiert in Berlin drei Rote Karten und fühlt sich benachteiligt. Auch Frisch Auf Göppingen hatte zuletzt Probleme mit einer Schiedsrichterentscheidung.
Von Jürgen Frey
Weitere Artikel zu Italien Olympische Spiele
 
 