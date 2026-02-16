Olympische Heim-Spiele Deshalb ist Italien voll auf Gold-Kurs
Italien will nicht nur ein guter Olympia-Gastgeber sein, sondern auch sportlich erfolgreich – und übertrifft sich selbst: Im Medaillenspiegel liegt das italienische Team auf Rang zwei.
In der inoffiziellen Rangliste der schönsten Nationalhymnen steht „Il Canto degli Italiani“ (Das Lied der Italiener) ziemlich weit oben. Wer die schwungvolle Musik und den Text, der mit der bekannten Zeile „Fratelli d’Italia“ (Brüder Italiens) beginnt, nicht gleich im Ohr hat, muss sich nur eine der vielen Siegerehrungen der Olympischen Winterspiele anschauen. Die Chance, dabei die italienische Hymne zu hören, ist ziemlich hoch. Denn Italien ist nicht nur Gastgeber des Spektakels. Sondern auch die größte Überraschung.