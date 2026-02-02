Wenn im Februar 2026 die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo ausgetragen werden, dürfen sich die Fans in Deutschland auf ein wahres Überangebot freuen. Biathlon, Skispringen, Eishockey, Ski alpin oder Eiskunstlauf – für nahezu jede Disziplin gibt es umfangreiche Live-Berichterstattung.
ARD und ZDF berichten mit einem umfangreichen Programm von den Olympischen Winterspielen. Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen mehrere Hundert Stunden Live-Sport im TV und setzen auf neu zusammengestellte Moderationsteams und zahlreiche Experten.