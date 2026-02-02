Wenn im Februar 2026 die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo ausgetragen werden, dürfen sich die Fans in Deutschland auf ein wahres Überangebot freuen. Biathlon, Skispringen, Eishockey, Ski alpin oder Eiskunstlauf – für nahezu jede Disziplin gibt es umfangreiche Live-Berichterstattung.

ARD und ZDF berichten mit einem umfangreichen Programm von den Olympischen Winterspielen. Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen mehrere Hundert Stunden Live-Sport im TV und setzen auf neu zusammengestellte Moderationsteams und zahlreiche Experten.

Olympische Spiele im TV: Was zeigen ARD und ZDF? ARD und ZDF planen eine umfassende Präsenz im linearen Fernsehen. Insgesamt rund 220 Stunden Berichtererstattung laufen in den beiden Hauptprogrammen. Den Auftakt macht am Freitagabend um 20.00 Uhr die Eröffnungsfeier, die live im Ersten übertragen wird. Kommentator Tom Bartels meldet sich aus dem traditionsreichen San-Siro-Stadion in Mailand und bekommt dabei prominente Unterstützung: Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der „Zeit“ und bekannter Talkshow-Moderator, feiert bei der Eröffnungsfeier seine Premiere als ARD-Sportbegleiter. Das Erste und Zweite haben zudem ein gemeinsames Angebot von insgesamt 1.400 Stunden mit bis zu sieben parallelen Kanälen im Internet auf „sportschau.de“ und „sportstudio.de“ sowie in den Mediatheken.

Das sind die neuen Moderatoren-Teams für die Olympischen Spiele

Im Moderatorenteam gibt es einige personelle Neuerungen. Die ARD setzt erneut auf ein reines Frauen-Duo: Esther Sedlaczek und Stephanie Müller-Spirra führen durch das Programm und folgen damit auf Jessy Wellmer und Julia Scharf. Sie moderieren aus dem gemeinsamen Olympia-Studio der öffentlich-rechtlichen Sender in Mainz.

Im ZDF übernehmen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer die Moderation. Breyer tritt dabei die Nachfolge von Rudi Cerne an. Bei Eurosport führen Birgit Nössing, Oliver Sequenz und Fabian Hambüchen durch die Sendungen.

Welche Experten sind bei den Olympischen Spielen im TV im Einsatz?

Alle Sender setzen auf ehemalige Sportler und Trainer als Experten, die teilweise auch als Co-Kommentatoren zum Einsatz kommen.

Das sind die Experten für die Olympischen Spiele 2026 in der ARD

Katarina Witt (Eiskunstlauf)

Erik Lesser (Biathlon), Arnd Peiffer (Biathlon)

Mariama Jamanka (Bob, Rodeln, Skeleton)

Sven Hannawald (Skispringen)

Felix Neureuther (Ski Alpin)

Das sind die Experten für die Olympischen Spiele 2026 im ZDF