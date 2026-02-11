Wie Julia Simon im Biathlon-Einzel triumphiert und Franziska Preuß nach zwei Fehlschüssen ihre Medaillenchance vergibt. Vanessa Voigt wird wieder Vierte.
Die erste Chance auf ihre ersehnte olympische Einzelmedaille zerplatzte für Franziska Preuß beim letzten Schießen. Lange auf Goldkurs liegend setzte sie im entscheidenden Moment gleich zwei Schüsse daneben - so reichte es am Ende für Deutschlands beste Biathletin im schweren Einzel von Antholz nur zu Rang zehn. Nach 15 Kilometern hatte Preuß 2:19,9 Minuten Rückstand auf die siegreiche Französin Julia Simon. Wäre sie wie in den drei Schießeinlagen zuvor fehlerfrei geblieben, hätte es in Antholz zu Silber gereicht.