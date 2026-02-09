Auch bei den Olympisschen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist der Glanz der Medaillen trügerisch. Hinter dem edlen Schein steckt weit weniger Gold, als viele vermuten. So viel Geld sind Gold, Silber und Bronze bei den Winterspielen tatsächlich wert.
Gold, Silber oder Bronze – eine olympische Medaille ist der greifbare Lohn jahrelanger Arbeit und sportlicher Höchstleistung. Doch bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo haben die Auszeichnungen nicht nur einen enormen ideellen Wert: Auch Material, Gewicht und Herstellung machen sie zu etwas Besonderem. Wie viel die Medaillen tatsächlich „wert“ sind, zeigt ein genauerer Blick auf ihre Zusammensetzung.