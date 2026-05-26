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Onlinehandel aus Stuttgart Stuttgarter Traditionshaus Breuninger expandiert nach Nordeuropa

Onlinehandel aus Stuttgart: Stuttgarter Traditionshaus Breuninger expandiert nach Nordeuropa
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Breuninger ist in Europa jetzt in insgesamt 13 Ländern vertreten – das Stammhaus befindet sich in Stuttgart. (Archivbild) Foto: dpa

Online-Shop startet in Dänemark, Schweden und Rumänien – Internationale Präsenz wächst auf 13 Länder.

 Amazon, Wish, Ali-Express, Shein oder Temu: Die Online-Markthändler erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass der deutsche Online-Handel auch 2025 gewachsen ist. Der Bruttoumsatz mit Waren stieg um 3,2 Prozent auf insgesamt 83,1 Milliarden Euro, wie der E-Commerce-Verband bevh mitteilt.

 

Dass der Online-Handel immer wichtiger wird, weiß man auch beim Stuttgarter Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger, das jetzt seine Europa-Expansion fortsetzt: Neu ist, dass der Online-Shop des Traditionshauses nun auch in Dänemark, Schweden und Rumänien verfügbar ist. Damit ist der 1881 gegründete Premium-Retailer nun in insgesamt 13 europäischen Ländern vertreten.

„Mit dem Markteintritt in Dänemark, Schweden und Rumänien erschließen wir gezielt drei sehr attraktive Wachstumsmärkte in Europa", erklärt Holger Blecker, Vorstandsvorsitzender von Breuninger. Die drei Märkte zeichneten sich durch hohe Affinität zu Premium- und Luxusprodukten sowie dynamisches Wachstum im E-Commerce aus.

Für die Belieferung setzt Breuninger auf lokale Logistikpartner: In Schweden und Dänemark arbeitet das Unternehmen mit Post-Nord zusammen und bietet neben Haustürzustellung auch Paketstationen an. In Rumänien erfolgt der Versand mit DHL analog zum deutschen Modell. Die zentrale Logistik läuft über das Breuninger Warendienstleistungszentrum in Stuttgart.

Den Online-Shop gibt es seit 2008

Seit dem Start des Online-Shops 2008 hat sich das digitale Geschäft zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt. Mit der Eröffnung des Flagship-Stores in Hamburg im vergangenen Jahr hatte das Stuttgarter Unternehmen bereits einen wichtigen Impuls für die Expansion in nordeuropäische Märkte gesetzt.

Das 1881 von Eduard Breuninger gegründete Unternehmen beschäftigt rund 6500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt in Deutschland und Luxemburg 13 Häuser.

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