Onlinehandel aus Stuttgart Stuttgarter Traditionshaus Breuninger expandiert nach Nordeuropa
Online-Shop startet in Dänemark, Schweden und Rumänien – Internationale Präsenz wächst auf 13 Länder.
Online-Shop startet in Dänemark, Schweden und Rumänien – Internationale Präsenz wächst auf 13 Länder.
Amazon, Wish, Ali-Express, Shein oder Temu: Die Online-Markthändler erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass der deutsche Online-Handel auch 2025 gewachsen ist. Der Bruttoumsatz mit Waren stieg um 3,2 Prozent auf insgesamt 83,1 Milliarden Euro, wie der E-Commerce-Verband bevh mitteilt.