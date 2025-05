Onlineservice ausgebaut: Ausländeramt macht Fortschritte, ist aber nicht überm Berg

In der Stuttgarter Ausländerbehörde sei man auf dem richtigen Weg, auch wenn noch viel zu tun bleibe, hat Ordnungsamtsleiterin Susanne Scherz im Internationalen Ausschuss des Gemeinderats festgestellt. Die Dienststelle werde fortlaufend modernisiert und stabilisiert, in ihrem Bericht wurden zahlreiche Fortschritte wie die Digitalisierung von rund 100 000 Akten durch einen Dienstleister benannt, die künftig die Arbeit mit Kunden erleichtern soll. Im Sitzungsverlauf fielen aber auch Sätze wie: „Die Not ist groß“, „Wir sind noch nicht überm Berg“ und „Es ist noch keine Stabilisierung eingetreten“.