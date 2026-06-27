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  6. Maffay-Fans: Für „den Peter“ trotzen sie allen Strapazen

Open Air Maffay-Fans: Für „den Peter“ trotzen sie allen Strapazen

Open Air: Maffay-Fans: Für „den Peter“ trotzen sie allen Strapazen
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Frank und Melanie aus dem Saarland gehören zu den Campern auf dem Parkplatz Farbstraße. Gemeinsam stimmte man sich dort auf das Maffay-Open-Air ein. Foto: Werner Kuhnle

Hitze und Stau haben den Fans den Spaß am Maffay-Konzert in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) nicht verdorben. Wie ein Parkplatz zum Fanzentrum wurde.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Das Thermometer zeigt fast 40 Grad im Schatten, der Parkplatz ist voll und von der Ferne hört man leise Musik. Volker aus der Nähe von Balingen sitzt vor seinem Wohnmobil auf dem Parkplatz Farbstraße in Bietigheim und ist die Ruhe selbst.

 

Wie die meisten auf dem Parkplatz ist er wegen Peter Maffay in die Stadt an Enz und Metter gekommen. Noch sind es einige Stunden bis zum Auftritt. Der Musiker hat gerade seinen Soundcheck absolviert und auch der Zugang zu den 11.000 Plätzen unterm Viadukt ist noch nicht offen.

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Wer nicht schon spätestens am Nachmittag anreiste, musste Stau in Kauf nehmen. Durch die Baustellen auf der B27 und die gesperrte Auwiesenbrücke kommt es wie erwartet bei der Anreise zu viel Verkehrsaufkommen, teilweise staut es sich bis nach Tamm.

Seit Dienstag ist Volker mit seiner Ehefrau Manuela schon vor Ort und hat sich den besten Platz gesichert: „Für uns ist das wie ein Kurzurlaub und die Stadt ist auch wunderschön.“ Seit Mitte der 1980er-Jahre ist Volker Fan von Maffay. Über ihn kam auch seine Frau auf den Geschmack. Seither waren sie bei jeder Tour Maffays.

Maffay als Familienausflug

Stolz erzählen die beiden, wie sie Maffay einst während ihrer Hochzeitsreise auf Mallorca getroffen haben. Der Mensch Peter Maffay begeistert mindestens genauso wie seine Musik. „Er ist ganz natürlich geblieben und so entspannt sind auch seine Fans“, erzählt Volker.

Entspannt ist auch ein anderes Trio auf dem zum Campingplatz umfunktionierten Parkplatz. Extra aus der Nähe von Bamberg sind sie angereist. Andrea, Anita und Wolfgang, ein Paar mit (Schwieger-)Mutter. Alle sind sie Fans und für jeden ist bei Maffay etwas dabei. Die Älteren freuen sich über eingängige Texte auf Deutsch, Schwiegersohn Wolfgang freut sich vor allem auf Songs mit großem Gefühl.

Eigentlich gibt es nur ein paar Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz Farbstraße in Bietigheim. Zum großen Maffay-Open-Air war der gesamte Parkplatz aber mit Wohnmobilen gefüllt. Foto: Werner Kuhnle

Frank und Melanie aus dem Saarland sind ebenso erstmals bei einem Maffay-Konzert wie Dietmar aus Aschaffenburg. Er ist mit seiner Familie und zwei erwachsenen Töchtern angereist. Begeistert ist er schon vom Vorab-Campen und dem Austausch mit anderen Fans.

Wenig überraschend gab es für Maffay-Fans Staus auf der Anreise nach Bietigheim. Die B27-Baustelle und die gesperrte Auwiesenbrücke erschwerten die Fahrt zum Festgelände. Foto: Werner Kuhnle

Bei kühlen Getränken – Frank und Melanie sind mit Kühlbox bestens vorbereitet – und auf Campingstühlen im Schatten ist die Stimmung gelöst. Die Hitze macht allen zu schaffen, aber das hindert echte Fans wie Connie aus Ulm nicht daran, sich auf das Konzert zu freuen.

Die Expertenfans, die schon mehr gesehen haben, sind am gelassensten. Sie strömen nicht voreilig zum Festplatz, sondern genießen den Schatten und die Vorfreude. Connie hat vor 34 Jahren ihr erstes Maffay-Konzert besucht und seither „bestimmt 20 weitere“.

Auch sie ist vor allem vom Menschen Maffay oder, wie man unter Fans sagt, „dem Peter“ begeistert. Deshalb gefallen sowohl die alten Schlager als auch rockige Stücke. Was er an diesem heißen Abend in Bietigheim auf jeden Fall spielen muss? Connie wedelt sich Luft zu und sagt lachend: „Und es war Sommer.“

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