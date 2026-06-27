Open Air Maffay-Fans: Für „den Peter“ trotzen sie allen Strapazen
Hitze und Stau haben den Fans den Spaß am Maffay-Konzert in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) nicht verdorben. Wie ein Parkplatz zum Fanzentrum wurde.
Hitze und Stau haben den Fans den Spaß am Maffay-Konzert in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) nicht verdorben. Wie ein Parkplatz zum Fanzentrum wurde.
Das Thermometer zeigt fast 40 Grad im Schatten, der Parkplatz ist voll und von der Ferne hört man leise Musik. Volker aus der Nähe von Balingen sitzt vor seinem Wohnmobil auf dem Parkplatz Farbstraße in Bietigheim und ist die Ruhe selbst.