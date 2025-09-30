 
Oper Stuttgart Tiefe Wunden und ein breites Grinsen: Skandaloper „Sancta" wieder in Stuttgart

Oper Stuttgart: Tiefe Wunden und ein breites Grinsen: Skandaloper „Sancta“ wieder in Stuttgart
1
Performancekünstlerin Sophie Duncan während einer Aufführung der Inszenierung „Sancta“ von Florentina Holzinger Foto: dpa/Staatsoper Stuttgart/Matthias Baus

Florentina Holzingers Opern-Performance „Sancta“ kommt zurück in die Staatsoper Stuttgart. Wie blickt die Dirigentin Marit Strindlund auf das umstrittene Stück?

Schauspiel? Tanzstück? Performance-Art? Musiktheater? Als Marit Strindlund vom Stuttgarter Opernintendanten Viktor Schoner gefragt wurde, ob sie die Leitung von Florentina Holzingers erster Opern-Arbeit übernehmen wolle, ist sie erst einmal nach Berlin gefahren. Sie kannte die österreichische Performance-Künstlerin noch nicht, deshalb hat sie sich deren letzte Show „Ophelia’s got Talent“ angesehen – und war begeistert. „Das war“, sagt sie, „eine komplett neue Form der Bühnenkunst. Die Unsicherheit, was diese Kunst ist und sein soll, fand ich total aufregend, und auch das Publikum saß auf der Stuhlkante.“

 

Die Bilder seien hart, sagt die Dirigentin

So ist die schwedische Dirigentin zu „Sancta“ gekommen. Zuvor hat sie sich, ganz besonders in ihrer Zeit als Generalmusikdirektorin der Stockholmer Volksoper, von 2013 bis 2021 viel mit zeitgenössischen und experimentellen Werken des Musiktheaters beschäftigt, und in Stuttgart stand sie zuletzt bei „Der rote Wal“ am Pult. „Ich weiß“, sagt sie, „was man braucht, wenn man sich aus den Traditionen hinausbegibt.“ Doch auf so viel mehr musste sie sich jetzt einlassen: auf ungewohnte Bilder und Ausdrucksformen, auf einen Mix musikalischer Stile – und vor allem auf eine ungewohnte Arbeitsweise: „Wenn man ein Stück einstudiert, das schon fertig ist, dann gleicht die Arbeit dem Studieren einer Landkarte. Florentina Holzinger hingegen stellt die Landkarte her.“ Bei der Performance-Künstlerin entsteht das Stück in einem langen Probenprozess. Bis zur Premiere wurden „Sancta“ noch neue Teile hinzugefügt, auch vom Sounddesigner Stefan Schneider, und klassische Stücke mussten ebenso arrangiert werden wie die eingefügten Popsongs.

Holzinger-Fan: Dirigentin Marit Strindlund Foto: S. See Pettersson

Ausgangspunkt ist Paul Hindemiths Skandalstück „Sancta Susanna“, das 1921 ursprünglich in Stuttgart uraufgeführt werden sollte. Weil das Opernhaus das Stück wegen vermeintlicher Blasphemie ablehnte, gab’s die Premiere erst später in Frankfurt. So gesehen, ist die Aufführung jetzt auch eine Wiedergutmachung. „Es ist“, so Strindlund über den Einakter, „für mich eine perfekte Oper, weil sie die Entwicklung der Titelheldin von großer Naivität bis zur Raserei mit einer stilistischen Entwicklung der Musik verschränkt. Der Anfang des Stücks ist reinster Impressionismus. Danach bewegt sich Hindemith mit nur einem musikalischen Thema und Variationen bis hin zu ausdrucksstarkem Expressionismus.“

In „Sancta“ erobern sich die Frauen ihren Platz zurück

„Sancta Susanna“ wiederum ist nur der Auftakt zu einem Abend, der eine Messe sein soll. Eine besondere allerdings, und zu diesem Besonderen gehört die Nacktheit der Darstellerinnen. Für Strindlund verbindet sich diese organisch mit dem Erwachen Susannas bei Hindemith. Außerdem erobern sich in „Sancta“ die Frauen den Platz zurück, der ihnen in Kirche und christlicher Religionsgeschichte verweigert wird. Und es werden Verletzungen gezeigt, Blut, Haken, die sich in einen Körper bohren: Verweise auf die Wunden Christi am Kreuz, die im christlichen Verständnis Voraussetzung für die Erlösung sind. Einer Performerin (es ist immer dieselbe) werden auf wechselnden Körperseiten Stücke aus der Haut geschnitten. Eine andere ist Spezialistin für Body Suspension, sie lässt sich an hakenförmigen Piercings aufhängen. „Für beide“, sagt die Dirigentin, „geht es darum zu zeigen, dass man Schmerz mit dem Geist überwinden kann, um auf diese Weise in einen anderen Zustand zu gelangen und tiefer in die Kunst einzudringen.“

Wieder im Repertoire

Termine
„Sancta“ steht in der Staatsoper Stuttgart am 3. 4. und 5. Oktober und am 1. und 2. November auf dem Spielplan. Für die Oktober-Vorstellungen gibt es noch Restkarten, die November-Termine sind ausverkauft.

