Bevor Leo XIV. Bischof, Kardinal und später Papst wurde, leitete er den weltweiten Augustiner-Orden. Seine Reden von damals zeigen einen Priester, der stark von Ideen der lateinamerikanischen Befreiungstheologie geprägt ist.
05.05.2026 - 17:20 Uhr
Im Mittelpunkt der „teología de la liberación“, wie die lateinamerikanische Befreiungstheologie auf spanisch heißt, steht die „Option für die Armen“. Sie entstand aus der Erfahrung von Elend und Unterdrückung, in der die Mehrheit der Bevölkerung Lateinamerikas leben muss.