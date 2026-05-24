Die Ukraine fordert eine internationale Reaktion auf die massiven russischen Luftangriffe gegen Kiew. Das Entsetzen über eine neue gefürchtete Waffe Moskaus, die Mittelstreckenrakete vom Typ „Oreschnik“, ist besonders groß. Was kann diese Waffe und ist sie tatsächlich so innovativ, wie Russland behauptet?
Russland hat in der Ukraine erneut die wegen ihrer Zerstörungskraft besonders gefürchtete neue Mittelstreckenrakete vom Typ „Oreschnik“ eingesetzt – erstmals nahe der Hauptstadt Kiew. Es handle sich um eine Antwort auf die „terroristischen Angriffe“ der Ukraine auf zivile Objekte in Russland, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Nach ukrainischen Angaben schlug die Rakete in der Großstadt Bila Zerkwa im Kiewer Gebiet ein.